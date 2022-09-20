Коментар Міноборони оприлюднено на Twitter-сторінці відомства.

"Рашисти-реконструктори на окупованих територіях не втомлюються повторювати нацистський референдум про аншлюс Австрії. Вони очікують результатів 1938 року. Замість цього отримають результати Гітлера 1945 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав плани окупантів щодо "референдумів" на окупованих територіях "наївним шантажем погрозами"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що псевдореферендуми окупантів не завадять ЗСУ звільнити окуповані території.

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