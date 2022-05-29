Палестинські терористи опублікували відео запуску повітряних куль із вибухівкою до Дня Єрусалиму

Про це повідомляє інформагентство Cursorinfo.

Відомо, що 29 травня Єрусалим святкує День міста.

Попри погрози терористів ХАМАС та ПА завдати ракетних ударів у разі святкування Дня Єрусалиму, у місті пройшов марш прапорів.

"Якщо ж ХАМАС зробить помилку і вистрілить, ми відповімо з усією силою", - сказав міністр культури Ізраїлю Чилі Троппер.

Він заявив, що Ізраїль - це суверенна держава, а тому може проводити марші із прапорами у столиці, що б не говорив світ.

Після цього в мережі з'явилось відео, як палестинські терористи запускають повітряні кулі із вибухівкою. Відомо, що ППО Ізраїлю приведена у підвищену бойову готовність через побоювання провокацій з боку Ірану.

Всупереч цьому в День Єрусалиму тисячі євреїв піднялися на Храмову гору та виконали там гімн. За даними поліції Ізраїлю, понад 2,5 тис. євреїв уже відвідали Храмову гору

Нагадаємо, у День незалежності Ізраїлю стався теракт. Загинули троє людей, ще троє отримали поранення. Поліція вже розпочала розслідування. Ізраїльські правоохоронці встановили блокпости, щоб спробувати впіймати нападників, які втекли з місця події.

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