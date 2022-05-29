Палестинські терористи опублікували відео запуску повітряних куль із вибухівкою до Дня Єрусалиму
Терористи ХАМАС та ПА погрожували ізраїльтянам ракетними ударами та провокаціями на день Єрусалиму, якщо у місті пройде марш на честь свята
Про це повідомляє інформагентство Cursorinfo.
Відомо, що 29 травня Єрусалим святкує День міста.
Попри погрози терористів ХАМАС та ПА завдати ракетних ударів у разі святкування Дня Єрусалиму, у місті пройшов марш прапорів.
"Якщо ж ХАМАС зробить помилку і вистрілить, ми відповімо з усією силою", - сказав міністр культури Ізраїлю Чилі Троппер.
Він заявив, що Ізраїль - це суверенна держава, а тому може проводити марші із прапорами у столиці, що б не говорив світ.
Після цього в мережі з'явилось відео, як палестинські терористи запускають повітряні кулі із вибухівкою. Відомо, що ППО Ізраїлю приведена у підвищену бойову готовність через побоювання провокацій з боку Ірану.
Всупереч цьому в День Єрусалиму тисячі євреїв піднялися на Храмову гору та виконали там гімн. За даними поліції Ізраїлю, понад 2,5 тис. євреїв уже відвідали Храмову гору
- Нагадаємо, у День незалежності Ізраїлю стався теракт. Загинули троє людей, ще троє отримали поранення. Поліція вже розпочала розслідування. Ізраїльські правоохоронці встановили блокпости, щоб спробувати впіймати нападників, які втекли з місця події.
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