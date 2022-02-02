PAP: ЄС завершує розробляти "величезний пакет санкцій" на випадок нападу РФ на Україну
Євросоюз закінчує розробку пакету економічних санкцій проти РФ на випадок вторгнення Росії на територію України
Про це пише PAP.
Пакет санкцій стосується фінансового й енергетичного секторів російської економіки. Також він спрямований на олігархів з оточення президента Росії Володимира Путіна.
Видання повідомляє, що санкції "готували в тісній взаємодії зі США", оскільки є мета синхронізувати обмежувальні заходи проти РФ з боку різних держав.
Ідеться про спільні дії не тільки США та ЄС, але й Канади, Великої Британії, Швейцарії та Японії.
Підготовку санкцій планують закінчити цього тижня, щоб у випадку екстреного скликання Ради Європи був пакет обмежувальних заходів, який можна буде швидко проголосувати.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що ЄС запровадить "небачені раніше" санкції проти РФ у випадку її нападу на Україну.
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