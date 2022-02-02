PAP: ЄС завершує розробляти "величезний пакет санкцій" на випадок нападу РФ на Україну

Про це пише PAP.



Пакет санкцій стосується фінансового й енергетичного секторів російської економіки. Також він спрямований на олігархів з оточення президента Росії Володимира Путіна.



Видання повідомляє, що санкції "готували в тісній взаємодії зі США", оскільки є мета синхронізувати обмежувальні заходи проти РФ з боку різних держав.



Ідеться про спільні дії не тільки США та ЄС, але й Канади, Великої Британії, Швейцарії та Японії.



Підготовку санкцій планують закінчити цього тижня, щоб у випадку екстреного скликання Ради Європи був пакет обмежувальних заходів, який можна буде швидко проголосувати.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що ЄС запровадить "небачені раніше" санкції проти РФ у випадку її нападу на Україну.

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