Папа Римський сказав, що зустрінеться з українськими чиновниками, щоб обговорити можливу поїздку, - Reuters

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що Франциск розповів про майбутню зустріч на сесії запитань і відповідей з дітьми в одному з головних двориків Ватикану.

Український хлопчик запитав його: "Ти можеш приїхати в Україну, щоб врятувати всіх дітей, які там зараз страждають?"

Папа Римський відповів, що часто думає про українських дітей і хотів побувати в країні, але має вибрати правильний час.

"Це нелегко прийняти рішення, яке могло б завдати більше шкоди, ніж користі решті світу. Я повинен знайти відповідний момент, щоб зробити це. Наступного тижня я прийму представників українського уряду, які приїдуть сюди поговорити, поговорити навіть про можливий мій візит туди. Подивимося, що буде", - сказав Франциск. Більше подробиць він не повідомив.

Reuters повідомляє, що Франциск кілька разів негласно критикував президента Росії Володимира Путіна за вторгнення, але не називаючи його імені. Він також використовував такі терміни, як "невиправдана агресія" та "вторгнення", а також скаржився на звірства проти мирного населення.

Видання додає, що Франциска до України запросили президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, головний архієпископ Української католицької церкви візантійського обряду Святослав Шевчук та посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Андрій Юраш сказав Reuters, що не має деталей зустрічі, яку згадував Папа Римський.

6 березня Франциск закликав припинити бойові дії в Україні та гарантувати гуманітарні коридори.

2 квітня ЗМІ повідомляли, що Папа Римський розглядає можливість здійснити візит до України.

22 квітня Франциск скасував заплановану на червень у Єрусалимі зустріч із очільником РПЦ патріархом Кірілом.

11 травня Папа Римський Франциск зустрівся з дружинами двох офіцерів Азову, які зараз знаходяться на заводі "Азовсталь".

1 червня Франциск закликав зняти блокування експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не може використовуватися як "зброя війни".

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