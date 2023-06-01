Парламент Латвії: Україну потрібно запросити в НАТО на Вільнюському саміті
Латвійський сейм 1 червня прийняв заяву, в якій висловив свою підтримку Україні на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі та закликав країни до ухвалення рішення про запрошення України до альянсу
Про це повідомляє пресслужба латвійського парламенту.
Парламентарі Латвії закликають країни до розширення підтримки України з боку НАТО практичними заходами й зміцнення політичного партнерства між альянсом та Україною. Також сейм закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для якнайшвидшої інтеграції України до НАТО.
Депутати сейму також висловили підтримку Україні з боку Європейського Союзу та союзників по НАТО. Вони закликають надавати Україні військово-технічну, оборонну та гуманітарну підтримку, доки це необхідно для забезпечення здатності України ефективно захищати свою територію на суші, на морі та у повітрі.
Латвійський сейм обіцяє продовжити підтримувати Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу та підтверджує свою відданість повному включенню України в НАТО, як тільки це стане можливим.
Крім цього, парламентарі Латвії закликають також до посилення санкцій проти Росії та Білорусії, щоб позбавити їх фінансових та технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.
- Латвія послідовно надає підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією. Так, "стінгери" від цієї країни Україна отримала напередодні повномасштабного вторгнення Росії – 23 лютого 2022 року.
- 12 січня 2023 року голова сейму Латвії відвідав Україну, де обговорив гуманітарну й оборонну підтримку України з президентом Зеленським, а також виступив в українському парламенті – українською мовою.
- 17 січня до України з візитом прибула й міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце. А вже 18 січня Латвія повідомила, що відправить Україні новий пакет військової допомоги, в якому будуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.
- 21 квітня стало відомо, що Латвія передасть Україні ще одну партію ПЗРК Stinger - останню, яку має.
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