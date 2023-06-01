Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Парламент Латвії: Україну потрібно запросити в НАТО на Вільнюському саміті

Парламент Латвії: Україну потрібно запросити в НАТО на Вільнюському саміті

1 червня, 2023 четвер
12:59
Світ Латвія

Латвійський сейм 1 червня прийняв заяву, в якій висловив свою підтримку Україні на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі та закликав країни до ухвалення рішення про запрошення України до альянсу

Про це повідомляє пресслужба латвійського парламенту. 

Парламентарі Латвії закликають країни до розширення підтримки України з боку НАТО практичними заходами й зміцнення політичного партнерства між альянсом та Україною. Також сейм закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для якнайшвидшої інтеграції України до НАТО. 

Депутати сейму також висловили підтримку Україні з боку Європейського Союзу та союзників по НАТО. Вони закликають надавати Україні військово-технічну, оборонну та гуманітарну підтримку, доки це необхідно для забезпечення здатності України ефективно захищати свою територію на суші, на морі та у повітрі.

Латвійський сейм обіцяє продовжити підтримувати Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу та підтверджує свою відданість повному включенню України в НАТО, як тільки це стане можливим.

Крім цього, парламентарі Латвії закликають також до посилення санкцій проти Росії та Білорусії, щоб позбавити їх фінансових та технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни. 

  • Латвія послідовно надає підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією. Так, "стінгери" від цієї країни Україна отримала напередодні повномасштабного вторгнення Росії – 23 лютого 2022 року. 
  • 12 січня 2023 року голова сейму Латвії відвідав Україну, де обговорив гуманітарну й оборонну підтримку України з президентом Зеленським, а також виступив в українському парламенті – українською мовою. 
  • 17 січня до України з візитом прибула й міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце. А вже 18 січня Латвія повідомила, що відправить Україні новий пакет військової допомоги, в якому будуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.
  • 21 квітня стало відомо, що Латвія передасть Україні ще одну партію ПЗРК Stinger - останню, яку має.

Україна
Латвія
НАТО
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Зіновія Воронович
31 травня, 2023 середа
Нові тарифи на електроенергію для населення. Що з ними не так
31 травня, 2023 середа
Ворожа ДРГ намагалась зайти з Росії на Харківщину: в ОВА розкрили деталі
Анджей Дуда
31 травня, 2023 середа
"Путін не програв жодної війни": Дуда назвав підтримку України обов'язком Заходу
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.58
  • EUR
    Купівля 39.77
    Продаж 40.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
1 червня
12:55
Огляд
Кадр з фільму "Крихка пам'ять"
Docudays UA 2023: 7 головних українських кінопрем’єр
12:37
Бахмут
"Ворог змінює формат операції": Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті
12:25
на фото: руйнування
Росіяни за добу обстріляли 9 областей України: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах
12:19
Оновлено
укриття
Загибель людей біля зачиненого укриття: Кличко ініціював відсторонення голови Деснянського району Києва
12:16
Кривий Ріг
"За 55 км від ворожих позицій": в Україні поновив роботу ще один ресторан McDonald's
12:04
стартап
У Франції на Viva Technology 2023 презентують 12 українських стартапів. Перелік
11:50
відключення електроенергії
У Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці після нічного ракетного обстрілу 1 червня
11:47
обстріл Херсон
Уранці ворог вдарив по Херсону: поранено двох мирних жителів
11:39
Оновлено
Володимир Зеленський та Мая Санду
Зеленський у Молдові: Росія може зупинити війну раніше, якщо піде з наших окупованих територій
11:37
Оновлено
Нічна атака по Києву 1 червня
Нічна ракетна атака по Києву: усі ворожі цілі знищено. Три людини загинули, 16 постраждали
11:32
OPINION
Богдан Данилишин
Ситуація в аграрному секторі після початку повномасштабної війни вимагає активної участі держави
11:21
НЛО
Група NASA з вивчення НЛО заявила, що для розгадки аномальних явищ бракує якісних даних
11:16
Росіяни зранку обстріляли Нікопольщину: поранено двох чоловіків
10:59
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 червня: скільки коштує євро, долара та злотий
10:58
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
Блінкен: НАТО намагатимуться збільшити потужність та успішність ППО України
10:51
OPINION
Сергій Руденко
Лампочка для Ахметова
10:48
Оновлено
прапор Росії
"Ми йдемо звільняти всю РФ": РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду. Влада Бєлгорода відреагувала
10:27
Ілон Маск
Маск знову повернув собі титул найбагатшої людини світу
10:23
СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ, який збирав інформацію про озброєння та ППО
10:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
У День захисту дітей росіяни вбили маленьких українців, Молдову захищають літаки НАТО. Акценти світових ЗМІ 1 червня
10:04
Володимир Путін
На російському телеканалі опозиція закликала усунути Путіна від влади, – британська розвідка
10:01
Пригожин заявив про вихід основної сили ПВК Вагнера з Бахмута
09:48
Росіяни маневрують ракетоносіями. Наразі у Чорному морі їх три, залп до 16 "калібрів"
09:35
Поштовий блок "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього"
Укрпошта випустила нову поштову марку до Дня захисту дітей
08:44
Інфографіка
втрати рф
Сили оборони за добу ліквідували 460 російських солдатів, 7 БПЛА і 14 артсистем, - Генштаб ЗСУ
08:28
Галина Пагутяк
Українські номади
08:26
Білий дім
Палата представників підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу США
07:38
Австралія
Українське Міноборони закликало Австралію приєднатися до танкової коаліції
07:36
збита ракета, Київ 9 травня
Уночі ППО збила 10 із 10 ворожих ракет комплексу "Іскандер", які летіли на Київщину, - Генштаб
07:01
Оновлено
малюнок, діти
Верещук: ворог змінює імена та дати народження незаконно депортованим з України дітям
06:47
пригожин та кадиров
Військове командування РФ хоче замінити в наступальних операціях в Україні вагнерівців на кадировців, - ISW
05:53
Судан
У притулку Судану померло 60 дітей, які опинились у пастці через бої
05:49
Армія, Велика Британія
"Не компенсує поразок на полі бою": Британія в ОБСЄ про терор РФ українських міст
05:03
Литва прапор
Литва очікує провокації Білорусі під час саміту НАТО у липні
04:35
лукашенко з путіним
Опозиція повідомила, що в Білорусі діють табори для утримання та перевиховання дітей з України
02:45
Бєлгородська область
Місцева влада повідомляє про обстріл Шебекіно на Бєлгородщині: є двоє постраждалих
02:17
Дрони Vector
Україна замовила ще 300 розвіддронів Vector за кошти Німеччини
01:49
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
У Байдена підтримали саміт для досягнення миру в Україні без участі Росії
01:21
Чехія
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
01:05
Севілья, Ліга Європи
"Севілья" по пенальті перемогла "Рому" у фіналі Ліги Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV