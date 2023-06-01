Про це повідомляє пресслужба латвійського парламенту.

Парламентарі Латвії закликають країни до розширення підтримки України з боку НАТО практичними заходами й зміцнення політичного партнерства між альянсом та Україною. Також сейм закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для якнайшвидшої інтеграції України до НАТО.

Депутати сейму також висловили підтримку Україні з боку Європейського Союзу та союзників по НАТО. Вони закликають надавати Україні військово-технічну, оборонну та гуманітарну підтримку, доки це необхідно для забезпечення здатності України ефективно захищати свою територію на суші, на морі та у повітрі.

Латвійський сейм обіцяє продовжити підтримувати Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу та підтверджує свою відданість повному включенню України в НАТО, як тільки це стане можливим.

Крім цього, парламентарі Латвії закликають також до посилення санкцій проти Росії та Білорусії, щоб позбавити їх фінансових та технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.