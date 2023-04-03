Партія Санни Марін поступилася коаліції консерваторів на парламентських виборах у Фінляндії
Соціал-демократична партія прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін поступилися на парламентських виборах консервативній коаліції і опинилася на третьому місці
Про це інформує Yle з посиланням на результати підрахунку 100% попередньо поданих голосів.
Консервативна Національна опозиційна коаліція на чолі з Петтері Орпо отримала 20,8% голосів. Це на 3,8% більше, ніж у попередньому скликанні. Тепер вона може розраховувати на 48 мандатів.
Партія Марін здобула 19,9% голосів. Тепер вона матиме 43 мандати.
На другому місці за результатами парламентських виборів опинилася ультраправа партія "Справжні фіни". Вони здобули 20,1% голосів і матимуть попередньо 46 мандатів.
Довідка: Лідер партії-переможця на парламентських виборах отримує першочергове право на формування нового уряду. Цього разу низка партій виключила можливість співпраці з правими популістами, тож створення нового уряду може бути важким.
- 1 квітня стало відомо, що офіційне запрошення генсека Єнса Столтенберга на вступ Фінляндії до НАТО можуть надіслати будь-якого дня: його очікують найближчими тижнями
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