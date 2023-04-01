Фінляндія має офіційно стати членом НАТО протягом кількох тижнів, - голова МЗС
Офіційне запрошення генсека Єнса Столтенберга на вступ Фінляндії до НАТО можуть надіслати будь-якого дня: його очікують найближчими тижнями
Про це заявив голова МЗС Фінляндії Пеккі Хаавісто, передає YLE.
"Очевидно, Туреччина якнайшвидше доставить документ про ратифікацію до Вашингтона, де він зберігатиметься в Держдепартаменті США. Коли це станеться, американці проінформують генсека НАТО Столтенберга, і він надішле нам запрошення. Це може статися в будь-який день. Якщо мені потрібно дати оцінку, скажу, що йдеться про понеділок, вівторок. Якщо ця відправка документів Туреччиною піде за планом, то наступного тижня або через тиждень можуть бути остаточні кроки в НАТО", - зазначив він.
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