Партія "Слуга Народу" за 2 роки в Раді не продемонструвала готовність реально очищатися, - Совсун про скандали з депутатами

Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Мені здається, що історія з "Давайте скличемо термінове засідання ВР" для того, щоб розглянути випадки, які уже накопичились, - це є піар-ходом з боку влади і партії "Слуга Народу" для того, аби продемонструвати, що вони переймаються, що вони почули громадськість, журналістів і показати, що вони готові чути, реагувати, очищати свої ряди і так далі. Я дуже не хочу, щоб засідання ВР проводилось з піар-метою для одної політичної партії. На жаль, партія "СН" не продемонстувала за 2 роки роботи в парламенті готовність реально очищатися", - сказала Совсун.



Вона нагадала всі попередні скандали, які були довкола депутатів "СН".



"Так, подекуди, вони робили кроки - виключали когось з фракції, але насправді Юрченко - формально виключений з фракції - сидить на тому ж місці, де і сидів. Я бачу, що він продовжує голосувати за рішенням фракції і, окрім формального статусу - "позафракційний" для нього нічого не змінилось. І найгірше, що може статись зараз - у випадку, якщо Трухіна виключать з фракції "СН" чи він сам вийде з неї. Додам, що він мажоритарник і для нього це не є важелем впливу. Він залишиться при владі, він далі буде заступником голови бюджетного комітету, який відповідає за видатки", - додала нардепка.



На її думку, жодного разу не було від фракції "Слуга Народу" реакції, яка б демонструвала, що вони покарали когось.



"Ми поки бачили лише показові дії, але реально жодного покарання не було. Ми бачимо, що немає реакції від членів фракції, якби вони один раз побачили, що за будь-які злочиниі скандали є реальне покарання - вони б уважніше ставились би до того, що вони роблять. Ми ж бачили, що скандали лише наростають. Я дуже боюсь, що так само нічого не відбудеться з Трухіним, тим паче, що ця історія триває уже півроку. За цей час, якби партія влади хотіла б відреагувати - вони могли б давно це зробити", - підсумувала Совсун.





Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

Голова фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу".

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії "Слуга Народу".