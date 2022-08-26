Пентагон: Путін чекає на виснаження українців і втому їхніх союзників, від плану захопити Україну він не відмовився
У США вважають, що, попри провал у війні, президент РФ Володимир Путін не відмовився від плану захопити більшу частину України
Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу.
"Наскільки можемо судити, Путін не відмовився від своїх загальних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу нової російської імперії. Що він зробив, це продовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану", – зазначив заступник міністра оборони США.
Каль зауважив, що Путін хоче "перечекати" українців. Тобто посилити наступ, коли люди будуть виснажені від війни. Щодо європейців, то кремль чекає, коли ті втомляться від високих цін на енергоносії.
"І тому подібні пакети допомоги є надзвичайно важливими, вони побічно спростовують теорію Путіна про те, що ми в цій справі ненадовго, що ми не підтримуємо Україну надовго", – розповів Каль.
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