Пентагон: РФ не може вести необмежену гонку ядерних озброєнь - у них немає грошей

Про це повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що зараз збройні сили РФ завантажені через війну, санкції та експортні обмеження. За його словами, вихід з Договору просто був спробою створити "пару промовистих заголовків", проте загально ситуація не змінилась.

"Відверто кажучи, Росія не в змозі вести необмежену гонку ядерних озброєнь. Вони не мають грошей, особливо враховуючи навантаження на їх збройні сили через війну, санкції, експортний контроль. Тому, знаєте, я думаю, що це був спосіб для нього створити пару промовистих заголовків. Але я думаю, що з практичної точки зору це не змінило ситуацію", - сказав Каль.

Представник Пентагону нагадав, що не варто списувати Росію з рахунків, адже це все ще небезпечна держава, що має ядерну зброю. Проте, на його думку, ймовірність її застосування невелика.

"Цікаво також, що Путін вирішив призупинити дію Договору, а не вийти з нього. Я думаю, це свідчить про те, що це не є ефективним важелем тиску на нас", - зазначив він.

Посадовець наголосив, що США попередили РФ про наслідки використання ядерної зброї проти України.