Пентагон: РФ не може вести необмежену гонку ядерних озброєнь - у них немає грошей
Заступник голови Пентагону з політичних питань Колін Каль заявив, що Росія не може вести необмежену гонку ядерних озброєнь, оскільки через санкції та війну обмежена в коштах
Про це повідомляє РБК-Україна.
Він зазначив, що зараз збройні сили РФ завантажені через війну, санкції та експортні обмеження. За його словами, вихід з Договору просто був спробою створити "пару промовистих заголовків", проте загально ситуація не змінилась.
"Відверто кажучи, Росія не в змозі вести необмежену гонку ядерних озброєнь. Вони не мають грошей, особливо враховуючи навантаження на їх збройні сили через війну, санкції, експортний контроль. Тому, знаєте, я думаю, що це був спосіб для нього створити пару промовистих заголовків. Але я думаю, що з практичної точки зору це не змінило ситуацію", - сказав Каль.
Представник Пентагону нагадав, що не варто списувати Росію з рахунків, адже це все ще небезпечна держава, що має ядерну зброю. Проте, на його думку, ймовірність її застосування невелика.
"Цікаво також, що Путін вирішив призупинити дію Договору, а не вийти з нього. Я думаю, це свідчить про те, що це не є ефективним важелем тиску на нас", - зазначив він.
Посадовець наголосив, що США попередили РФ про наслідки використання ядерної зброї проти України.
- У вівторок, 28 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указ про тимчасове припинення участі РФ у Договорі про стратегічні озброєння.
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