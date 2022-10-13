Перед Керченською переправою у заторі стоять понад тисячу вантажівок

Про це інформує "Кавказ Реалії".

"У Краснодарському краї перед Керченською переправою зібралися в пробці понад 1000 вантажних машин, які очікують на відрядження в анексований Крим після вибуху на Кримському мосту. Влада республіки пропонує водіям сухопутний маршрут, який пролягає через окуповані українські території після 24 лютого", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу Кубані, у Темрюкському районі залучено 10 нових стоянок, які вміщають 2300 авто. У черзі видають гречку з тушкованкою і гарячий чай. "Глава" тимчасово окупованого Криму Аксьонов заявив, що середній час очікування в черзі становить 3-4 дні.

Нині на переправі діють чотири пороми, які вміщують до 90 вантажних машин і до 300 осіб.

Повідомляється, що з 8 жовтня до ранку 13 жовтня в обидва боки перевезли вже 9 тисяч осіб і 1,8 тисячі машин.

Водіям пропонують доставлення сухопутним шляхом через окуповані Запорізьку і Донецьку області України з півострова в Росію: маршрут включає міста Джанкой, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ і Таганрог. Його протяжність - близько 387 км. Учора таким шляхом висунулася вже третя колона.

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