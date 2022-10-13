Перед Керченською переправою у заторі стоять понад тисячу вантажівок
У Росії перед Керченською переправою в заторі понад 1000 вантажних авто, які очікують відправлення до тимчасово окупованого Криму
Про це інформує "Кавказ Реалії".
"У Краснодарському краї перед Керченською переправою зібралися в пробці понад 1000 вантажних машин, які очікують на відрядження в анексований Крим після вибуху на Кримському мосту. Влада республіки пропонує водіям сухопутний маршрут, який пролягає через окуповані українські території після 24 лютого", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу Кубані, у Темрюкському районі залучено 10 нових стоянок, які вміщають 2300 авто. У черзі видають гречку з тушкованкою і гарячий чай. "Глава" тимчасово окупованого Криму Аксьонов заявив, що середній час очікування в черзі становить 3-4 дні.
Нині на переправі діють чотири пороми, які вміщують до 90 вантажних машин і до 300 осіб.
Повідомляється, що з 8 жовтня до ранку 13 жовтня в обидва боки перевезли вже 9 тисяч осіб і 1,8 тисячі машин.
Водіям пропонують доставлення сухопутним шляхом через окуповані Запорізьку і Донецьку області України з півострова в Росію: маршрут включає міста Джанкой, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ і Таганрог. Його протяжність - близько 387 км. Учора таким шляхом висунулася вже третя колона.
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- Артем Старосєк, CEO розвідувального агентства "Molfar", зазначив, що при покадровому огляді відео вибуху Кримського мосту видно, що скоріше за все вантажівка не вибухала, а згоріла від чогось іншого, що вибухнуло чи з боку, чи знизу моста.
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