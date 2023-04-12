Передача фінських винищувачів Україні нині неактуальна, - прем'єр
Міністр оборони Фінляндії Анті Кайконен заявив, що нині питання про можливу передачу іншій країні фінських бойових літаків "не на часі"
Про це пише Сіньхуа.
"Винищувачі будуть використовуватися нашими силами оборони протягом найближчих років, після чого їх життєвий цикл завершиться", - зазначив міністр.
Журналісти ствердили: коли прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін зустрілася з президентом України на початку березня, вона сказала Зеленському, що можна було б обговорити передачу винищувачів. Однак і президент Фінляндії Саулі Нііністьо, і міністр оборони заявили, що не знали про це заздалегідь.
Незабаром після цього Україна офіційно звернулася до Фінляндії з проханням про можливу передачу винищувачів. Нині міністр Анті Кайконен зазначив, що країна відповіла на український запит минулого тижня.
- Нагадаємо, головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів в етері Еспресо, що Данія, Нідерланди, Бельгія та Португалія могли б заснувати авіаційну коаліцію та почати передачу Україні винищувачів F-16.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе