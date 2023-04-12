Передача фінських винищувачів Україні нині неактуальна, - прем'єр

Про це пише Сіньхуа.

"Винищувачі будуть використовуватися нашими силами оборони протягом найближчих років, після чого їх життєвий цикл завершиться", - зазначив міністр.

Журналісти ствердили: коли прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін зустрілася з президентом України на початку березня, вона сказала Зеленському, що можна було б обговорити передачу винищувачів. Однак і президент Фінляндії Саулі Нііністьо, і міністр оборони заявили, що не знали про це заздалегідь.

Незабаром після цього Україна офіційно звернулася до Фінляндії з проханням про можливу передачу винищувачів. Нині міністр Анті Кайконен зазначив, що країна відповіла на український запит минулого тижня.