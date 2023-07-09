Про це він повідомив у своєму зверненні 9 липня.

Президент зазначив, що зранку зустрівся з Дудою, разом вони відвідали молебень у луцькому костелі за участі представників всіх конфесій і релігійних спільнот та ушанували пам’ять усіх жертв на Волині.

Також Зеленський нагадав, що у Луцьку, у замку Любарта, пройшла тривала нарада щодо ситуації в регіоні, на якій обговорювалися безпека, ситуація на кордоні та в прикордонних районах Білорусі.

"Пріоритет - зміцнення кожної області, усього нашого північного кордону. Проаналізували підготовку й забезпечення наших Сил оборони та безпеки, відповідних підрозділів на Волині. Була доповідь щодо соціальної ситуації в області, потреб людей. Енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення - і для людей, і для соціальної сфери. Стан укриттів, робочі місця в області", - сказав Зеленський.



Крім цього, він зазначив, що цього тижня є за що бути вдячними воїнам 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам "вісімдесятки".



Лідер країни додав, що на Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники "сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада. Та особливо президент відзначив воїна бригади "Запорізька Січ" майора Володимира Гончарова.



"Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, - дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури", 47-ї окремої механізованої бригади, – майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці!", - зазначив Зеленський.



Він також подякував усім, хто воює й працює заради України.

