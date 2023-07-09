"Передова, наші активні дії": Зеленський підбив підсумки тижня
Президент України Володимир Зеленський підсумував результати свого візиту на Волинь, зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Луцьку та подякував військовим окремих бригад
Про це він повідомив у своєму зверненні 9 липня.
Президент зазначив, що зранку зустрівся з Дудою, разом вони відвідали молебень у луцькому костелі за участі представників всіх конфесій і релігійних спільнот та ушанували пам’ять усіх жертв на Волині.
Також Зеленський нагадав, що у Луцьку, у замку Любарта, пройшла тривала нарада щодо ситуації в регіоні, на якій обговорювалися безпека, ситуація на кордоні та в прикордонних районах Білорусі.
"Пріоритет - зміцнення кожної області, усього нашого північного кордону. Проаналізували підготовку й забезпечення наших Сил оборони та безпеки, відповідних підрозділів на Волині. Була доповідь щодо соціальної ситуації в області, потреб людей. Енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення - і для людей, і для соціальної сфери. Стан укриттів, робочі місця в області", - сказав Зеленський.
Крім цього, він зазначив, що цього тижня є за що бути вдячними воїнам 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам "вісімдесятки".
Лідер країни додав, що на Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники "сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада. Та особливо президент відзначив воїна бригади "Запорізька Січ" майора Володимира Гончарова.
"Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, - дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури", 47-ї окремої механізованої бригади, – майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці!", - зазначив Зеленський.
Він також подякував усім, хто воює й працює заради України.
- У неділю, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку. Там лідери країн поговорили про майбутній саміт НАТО. Президент Зеленський зазначив, що лідери домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України.
- Також у Луцьку Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації у регіоні. З учасниками наради обговорили оборону кордону з Білоруссю, соціально-економічну ситуацію в області та місті.
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