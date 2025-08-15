"Росіяни зважають на американську силу": Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі Трампа з Путіним

Про це він сказав у вечірньому зверненні 15 серпня.

Президент відреагував на обстріл Сум, Дніпровщини та інших регіонів України, які РФ здійснила сьогодні протягом дня.

"Отримую доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну", - зазначив Зеленський.

"У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить", - додав він.

Президент наголосив, що всім в Україні та Європі потрібне чесне закінчення війни і Київ готовий працювати задля цього максимально продуктивно.

"Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, зустріч Трампа й Путіна має відбутися 15 серпня на Алясці.