"Росіяни зважають на американську силу": Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі Трампа з Путіним
Володимир Зеленський зауважив, що в день перемовин Дональда Трампа з Володимиром Путіним Росія теж убиває цивільних в Україні, що не може не насторожувати
Про це він сказав у вечірньому зверненні 15 серпня.
Президент відреагував на обстріл Сум, Дніпровщини та інших регіонів України, які РФ здійснила сьогодні протягом дня.
"Отримую доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну", - зазначив Зеленський.
"У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить", - додав він.
Президент наголосив, що всім в Україні та Європі потрібне чесне закінчення війни і Київ готовий працювати задля цього максимально продуктивно.
"Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, зустріч Трампа й Путіна має відбутися 15 серпня на Алясці.
- Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля врегулювання в Україні.
- У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваються демонстрації на підтримку України.
- Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон домовилися провести зустріч після саміту на Алясці Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.
- Трамп у день саміту сказав, що обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна.
- Біла Церква
