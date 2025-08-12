"Зустріч на Алясці не є кінцем світу": Кислиця запевнив, що Україну не усунули від перемовин

Про це Укрінформу сказав перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Дипломат наголосив, що заява президента Володимира Зеленського про відмову від територіальних поступок Росії та готовність до рішень, які забезпечать справедливий мир, була своєчасною й стала основою консультацій. Переговори тривають щодня на різних рівнях, і позицію України підтримує більшість партнерів, що створює консенсус щодо ключових принципів.

Кислиця підкреслив, що зустріч на Алясці не є визначальною, хоч і може стати проблемною для Путіна, якого президент Трамп змусив частково переоцінити свою тактику.

"Я вважаю, що на сьогодні сформувався консенсус партнерів України щодо найбільш принципових моментів наших переговорних позицій, які ці країни поділяють. Я хочу запевнити вас, що зустріч на Алясці не є кінцем світу – хіба що вона може стати таким для президента Російської Федерації, який може так і не зрозуміти, що нескінченне маніпулювання Сполученими Штатами й президентом Трампом зокрема вкрай небезпечне", - сказав дипломат.

Він закликав не підігравати кремлівській пропаганді, нагадавши, що лідери Європи єдині в тому, що силова зміна кордонів неприпустима, а мир в Україні важливий для всієї Європи.

Кислиця запевнив, що Київ бере участь у миротворчому процесі, а твердження про його усунення — це перекручування.

"Я, в принципі, помірковано оптимістичний. Це (мирні переговори, - ред.) не буде простим шляхом. Звичайно, буде дуже багато хайпу. Але давайте, як то кажуть, тримати голову холодною", - резюмував він.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або усіх трьох.