"Перелякана брехуха Мар'яна": Княжицький розповів, як Безугла на засіданні ТСК по "вагнерівцях" перервала виступ екскерівника розвідки Бурби

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.



"Перелякана брехуха Мар'яна. Ми з колегами-депутатами відповідно до чинного законодавства висловили бажання бути присутніми під час засідання комісії, у якій брали участь депутати "Слуг народу" і ОПЗЖ. Комісія розглядала зрив операції чи спецзаходів із затримання вбивць-вагнерівців "зеленою" владою. Комісію очолює Мар'яна Безугла. Зал комісії охороняли десятки спецпризначенців і охорона УДО. Мар'яна запросила депутатів, ми здали телефони і годинники, пройшли рамки перевірки, підписали документи про допуск до держтаємниці і зайшли в зал. Були довгі і безсенсовні дебати між слугами, які перелякано боялися мабуть того, що депутати з ЄС і Голосу отримають додаткові докази зради у кабінеті Зеленського. Але засідання почали. Прийшов колишній керівник ГУР Василь Бурба. Почав розповідати правду про спробу затримати і покарати вбивць-вагнерівців. Після 10 хвилин розповіді Генерала Мар'яна оголошує перерву на 10 хвилин. Згодом приходить і продовжує перерву", - написав Княжицький.



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Нардеп також прокоментував допис Безуглої у Facebook, у якому вона заявила, що депутати від "Європейської Солідарності" та "Голосу" нібито "ввірвалися" на засідання.



"Переляк перед правдою примушує Мар'яну брехати. Соромно!!! З "ЄС" були Герасимов, Забродський, Федина, Іонова, Величкович. З "Голосу" - Осадчук і Костенко. Біля зали десятки спецпризначенців з камерами, в тому числі з УДО і ГУР. Ану, покажіть відео, де хтось кудись вривається. Правда в іншому. Нашою країною керують негідники і зрадники", - додав Княжицький.