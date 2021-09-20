"Перелякана брехуха Мар'яна": Княжицький розповів, як Безугла на засіданні ТСК по "вагнерівцях" перервала виступ екскерівника розвідки Бурби
Очільниця тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі "зливу" затримання "вагнерівців" нардепка-"слуга" Мар'яна Безугла перервала засідання ТСК, коли на ньому в присутності нардепів від "Європейської Солідарності" та "Голосу" почав виступати екскерівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба
Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Перелякана брехуха Мар'яна. Ми з колегами-депутатами відповідно до чинного законодавства висловили бажання бути присутніми під час засідання комісії, у якій брали участь депутати "Слуг народу" і ОПЗЖ. Комісія розглядала зрив операції чи спецзаходів із затримання вбивць-вагнерівців "зеленою" владою. Комісію очолює Мар'яна Безугла. Зал комісії охороняли десятки спецпризначенців і охорона УДО. Мар'яна запросила депутатів, ми здали телефони і годинники, пройшли рамки перевірки, підписали документи про допуск до держтаємниці і зайшли в зал. Були довгі і безсенсовні дебати між слугами, які перелякано боялися мабуть того, що депутати з ЄС і Голосу отримають додаткові докази зради у кабінеті Зеленського. Але засідання почали. Прийшов колишній керівник ГУР Василь Бурба. Почав розповідати правду про спробу затримати і покарати вбивць-вагнерівців. Після 10 хвилин розповіді Генерала Мар'яна оголошує перерву на 10 хвилин. Згодом приходить і продовжує перерву", - написав Княжицький.
Читайте також. На засіданні ТСК по “вагнерівцях” фактично була підтверджена інформація, яку надавав CNN, - Княжицький
Нардеп також прокоментував допис Безуглої у Facebook, у якому вона заявила, що депутати від "Європейської Солідарності" та "Голосу" нібито "ввірвалися" на засідання.
"Переляк перед правдою примушує Мар'яну брехати. Соромно!!! З "ЄС" були Герасимов, Забродський, Федина, Іонова, Величкович. З "Голосу" - Осадчук і Костенко. Біля зали десятки спецпризначенців з камерами, в тому числі з УДО і ГУР. Ану, покажіть відео, де хтось кудись вривається. Правда в іншому. Нашою країною керують негідники і зрадники", - додав Княжицький.
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання "вагнерівців" українські спецслужби і чим допомагали США.
- Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Крім того, за словами Безуглої, парламентська ТСК по "вагнергейту" не викликатиме Зеленського на засідання через його недоторканність.
- 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе