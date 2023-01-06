Про це він розповів в етері Еспресо.

Сергій Згурець дав коментар щодо заяви Путіна про запровадження режиму припинення вогню в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.



"Ми розуміємо, що "перемир'я" перед Різдвом – це спроба російської нової інформаційної концепції, яка пов'язана з тим, що вони ведуть "священну війну" в ідеологічному та релігійному сенсах, і це скеровано на внутрішню аудиторію РФ. Очевидно, що противник навряд чи буде робити якесь реальне перемир'я. Я думаю, що на окремих ділянках буде активізація бойових дій. Таким чином питання перемир'я – це не та складова, яка зараз буде впливати на хід дій на полі бою. Тим більше аби говорити про перемир'я, то треба було до нього реально готуватися, а не оголошувати його у переддень Різдва, а потім активно це роздмухувати через російські ЗМІ насамперед на своїй території", - зазначив військовий аналітик.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.

У США та Німеччині відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво дуже схоже: і там, і там вважають, що Путіна просто потрібно перепочинок

Володимир Зеленський висловився щодо пропозиції різдвяного перемир'я від Путіна, закликавши громадян Росії знайти сміливість "хоча б на 36 годин під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі".

Інституті вивчення війни назвав цілі, які переслідує Путін, заявляючи про "перемир'я" на Різдво

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