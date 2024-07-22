Переможні новини 880-го дня війни:  новітня зброя відплати, якою знищили російський Су-57, 100 тис. боєприпасів від Чехії

Зброя відплати від ГУР

У Головному управлінні розвідки показали "новітню зброю відплати", якою знищили російський винищувач Су-57. Відео бойової роботи опублікувало 22 липня ГУР МОУ, пише "Армія. Інформ".

"Це чергова операція, яка демонструє силу українських спецслужб. Ми не залишимо без відповіді жодної атаки по мирному населенню України. Це атаки, які ми завдавали й будемо завдавати у відповідь на удари по Україні", – розповів боєць на псевдо Ремез.

Ще один розвідник зазначив, що вони довго готували до виконання цієї задачі.

"Наш літак обладнаний сучасною системою навігацією, яка стійка до РЕБ. Це забезпечує нам 100% ураження цілі й виключає ураження цивільних об’єктів або мирного населення", – пояснює він.

За словами командира підрозділу "Ехо Group", вони використовують дрони тактичного ураження, щоб зашкодити окупантам.

"Цілей багато, дивлячись по пріоритетності для закриття чи відкриття коридорів. З медійного останнє – Су-57", - повідомив він.

У ГУР зауважили, що їхні дрони – це новітня зброя відплати за усі воєнні злочини. Окрім стійкості до РЕБ, ще однією їхньою перевагою є дальність, яка дозволяє досягати критично важливих військових обʼєктів російського агресора.

Партизани знайшли останню модифікацію ЗРК "Тор-М2"

Партизани вислідкували на Донеччині останню модифікацію ЗРК "Тор-М2". Агент партизанського руху "Атеш" вистежив зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" біля Стародубівського водосховища в тимчасово окупованій Донецькій області, інформує рух "Атеш".

Окрім останньої модифікації ЗРК "Тор-М2", яку виявив агент, він також зафіксував десяток росіян, які обслуговують комплекс.

"За спостереженнями, військовослужбовці РФ не ведуть активну підготовку до можливих повітряних загроз, регулярно прохолоджуються у посадці. Видно, що окупанти значно збільшили кількість патрулів в районі розміщення ЗРК, що свідчить про високу оцінку загрози атак з боку українських ЗС", – повідомляють в "Атеш". За даними партизанів, окупанти тримають вимкненими радіолокаційні станції, адже “AGM-88 від ЗСУ оперативно виносить такі установки”.

ЄС продовжила санкції проти Росії

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року. Це рішення ухвалили у відповідь на російську збройну агресію, йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі пакет санкцій включає: обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення; заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС; де-SWIFT для кількох російських банків; припинення мовлення та ліцензій на мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

100 тис. боєприпасів від Чехії

Україна протягом липня-серпня отримає 100 тисяч боєприпасів, закуплених в межах ініціативи Чехії, повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський, передає CTK.

Завдяки ініціативі в Україну до кінця літа доставлять 100 тис. боєприпасів.

"Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 000 одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році. Ми могли б поставити до 800 000 одиниць цього року, якби у нас були гроші", - сказав Ліпавський.

Очільник чеського МЗС наголосив, що до ініціативи Чехії приєдналися 18 держав, 15 із яких уже зробили свої внески. Зазначено, що завдяки такому фінансуванню для поставки в Україну 500 тис. боєприпасів до кінця року буде достатньо.

Заблокувати Крим ще цього року

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що 2024 рік не пов'язаний з масштабними наступальними діями ЗСУ, але маємо шанс, використовуючи далекобійні системи, дрони та інші підходи, заблокувати Крим.

"Військове керівництво України говорило про те, що ми маємо провести стратегію мобільної оборони. Головне завдання на поточному етапі - це максимально виснажити противника і створити передумови для наступальних дій. Про це згадував і президент України, але питання часу для наступальних дій залишається відкритим. Достатньої кількості резервів ми не маємо на поточному етапі, навіть враховуючи 14 бригад, які потребують західної допомоги для повного укомплектування. Тобто цей рік не пов'язаний з масштабними наступальними діями ЗСУ. Але мобільна оборона на окремих тактичних ділянках, пов'язана зі знищенням противника, буде реалізуватися і в цьому році", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, маємо шанс, використовуючи далекобійні системи, дрони та інші підходи, заблокувати Крим і зробити його одним з елементів певного торгу з РФ, настільки, аби це вплинуло на переговорну позицію.

"Зміни на лінії фронту шляхом наступальних дій ЗСУ в цьому році навряд чи можливі й доцільні. Наше військове керівництво це розуміє. З іншого боку, партнери мають розуміти, що утримання лінії фронту й знищення противника в максимально можливій кількості залежить від ефективності європейської та американської допомоги", - наголосив Згурець.

В Туапсе палає нафтобаза

Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 47 безпілотників над Ростовською областю, а також про атаку на низку інших регіонів. Про це повідомила пресслужба відомства. Зазначається, що усього російські сили ППО знищили 75 дронів. В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що уламки дронів пошкодили інфраструктуру нафтопереробного заводу в Туапсе.

"Пожежу локалізували та ліквідували відкрите горіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили там.