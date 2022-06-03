Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Ранок Маріуполь зустрічає чергами за питною водою. Яка майже не придатна для вживання без кипятіння", - зазначив він.

Прокип'ятити воду неможливо, люди готуюють їжу лише на багатті.

"100 днів війни. Навіть невеликі тимчасові тактичні перемоги ворога - це просто суцільне руйнування", - наголосив Андрющенко.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

22 травня писали, що в Маріуполі люди вимушені споживати технічну воду замість питної.

28 травня в Маріуполі окупанти встановили мобільні душові намети через відсутність водопостачання.

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