"Перемоги РФ є суцільним руйнуванням": радник мера Маріуполя показав черги за водою, непридатною для вживання
У Маріуполі люди вимушені стояти в чергах за водою, яку не можна вживати без кип'ятіння й під час приготування їжі тільки на вогнищі
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Ранок Маріуполь зустрічає чергами за питною водою. Яка майже не придатна для вживання без кипятіння", - зазначив він.
Прокип'ятити воду неможливо, люди готуюють їжу лише на багатті.
"100 днів війни. Навіть невеликі тимчасові тактичні перемоги ворога - це просто суцільне руйнування", - наголосив Андрющенко.
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