Українському народу вручили премію Сахарова

У Страсбурзі українському народу вручили премію Сахарова "За свободу думки". Це щорічна відзнака Європарламенту за захист прав людини та дотримання міжнародного законодавства, яку започаткували у 1988 році.

"Ми повинні вшанувати наших лауреатів премії 2022-го року – народ України в особі обраного президента, лідерів та громадянського суспільства, які так багато пожертвували за свою свободу та наші цінності", – заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

У різні роки переможцями премії Сахарова були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.

З полону повернулись 64 захисники України

Під час чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути 64 захисники зі Збройних Сил, які чинили опір окупантам на Донецькому та Луганському напрямках. Серед них оборонці Бахмута: офіцери, сержанти та рядові.

Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю у сфері технологій, яка дозволить будівництво заводу Bayraktar в Україні

Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю у сфері високих технологій, яку Київ та Анкара підписали на початку лютого 2022 року. Це рамковий документ, який встановлює обов’язки сторін, у тому числі для "покращення інвестиційного клімату для турецьких компаній у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі".

На початку лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що угода зокрема дозволить будівництво заводу Bayraktar в Україні для виробництва безпілотників, а також навчального центру.

Військові "єгері" розгромили ворожі позиції під Бахмутом

Військовослужбовці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України розгромили вщент позиції російських окупантів під Бахмутом, що на Донеччині.

"Штурмові групи 71-ї єгерської бригади разом із піхотинцями зайняли ворожі позиції поблизу Бахмута. Спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі шанці обережно зайшли десантники. Вони і погасили остаточний опір росіян. Було знищено близько десятка окупантів. Це лише ті, чиї тіла залишили в окопах їхні ж "побратими", – йдеться у повідомленні.

Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", – заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час слухань у Національній асамблеї Франції.

Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС

14 грудня Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро.

"З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

ЗСУ за добу уразили 15 пунктів зосередження особового складу та техніки ворога

Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.

Окрім того, у Генштабі підтвердили вогневе ураження 12 грудня району зосередження загарбників біля Вербового, що на Запоріжжі. Було знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати особового складу уточнюються.

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