Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 294-го дня війни: премія Сахарова для українського народу, нові системи ППО для України та повернення полонених
Огляд

Переможні новини 294-го дня війни: премія Сахарова для українського народу, нові системи ППО для України та повернення полонених

14 грудня, 2022 середа
20:13
Перемога України SAMP-T

14 грудня у Страсбурзі українському народу вручили премію Сахарова, 64 полонених захисники повернулись додому, а Франція та Італія вирішили передати України системи ППО SAMP-T

Українському народу вручили премію Сахарова

У Страсбурзі українському народу вручили премію Сахарова  "За свободу думки". Це щорічна відзнака Європарламенту за захист прав людини та дотримання міжнародного законодавства, яку започаткували у 1988 році. 

"Ми повинні вшанувати наших лауреатів премії 2022-го року – народ України в особі обраного президента, лідерів та громадянського суспільства, які так багато пожертвували за свою свободу та наші цінності", – заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

У різні роки переможцями  премії Сахарова були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.

З полону повернулись 64 захисники України

Під час чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути 64 захисники зі Збройних Сил, які чинили опір окупантам на Донецькому та Луганському напрямках. Серед них оборонці Бахмута: офіцери, сержанти та рядові. 

Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю у сфері технологій, яка дозволить будівництво заводу Bayraktar в Україні

Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю у сфері високих технологій, яку Київ та Анкара підписали на початку лютого 2022 року. Це рамковий документ, який встановлює обов’язки сторін, у тому числі для "покращення інвестиційного клімату для турецьких компаній у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі".

На початку лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що угода зокрема дозволить будівництво заводу Bayraktar в Україні для виробництва безпілотників, а також навчального центру. 

Військові "єгері" розгромили ворожі позиції під Бахмутом

Військовослужбовці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України розгромили вщент позиції російських окупантів під Бахмутом, що на Донеччині.

"Штурмові групи 71-ї єгерської бригади разом із піхотинцями зайняли ворожі позиції поблизу Бахмута. Спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі шанці обережно зайшли десантники. Вони і погасили остаточний опір росіян. Було знищено близько десятка окупантів. Це лише ті, чиї тіла залишили в окопах їхні ж "побратими", – йдеться у повідомленні.

Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", – заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час слухань у Національній асамблеї Франції.

Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС

14 грудня Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро.  

"З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні  7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

ЗСУ за добу уразили 15 пунктів зосередження особового складу та техніки ворога

Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.

Окрім того, у Генштабі підтвердили вогневе ураження 12 грудня району зосередження загарбників біля Вербового, що на Запоріжжі. Було знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати особового складу уточнюються.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb.


 

Статті
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Франція
Європа
Туреччина
Іспанія
ЗСУ
війна з Росією
Бахмут
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Байрактар
Читайте також:
уламком безпілотника пошкоджено адмінбудівлю
14 грудня, 2022 середа
У Києві уламком безпілотника пошкоджено адмінбудівлю та 4 будинки. У регіоні збито 13 дронів-камікадзе
Автор Юрій Бутусов
11 грудня, 2022 неділя
Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?
Автор Анатолій Амелін
13 грудня, 2022 вiвторок
Найкрутіші українські розробки, які змінять перебіг війни
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 грудня
21:25
Оновлено
свічка
Внаслідок обстрілу в Херсоні загинули жінка і 8-річний хлопчик, ще двох людей поранено
21:20
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія обстріляла Сумщину з мінометів. Зафіксовано 14 прильотів
21:11
Президент України Зеленський
"Знищує місто за містом": Зеленський розповів Європарламенту про воєнні злочини РФ і закликав збільшити зусилля щодо спецтрибуналу
21:00
На фото Володимир Зеленський
Зеленський за досягнення у 2022 році увійшов списку найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg 50
20:27
Валерій Залужний
"Сили оборони готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці": Залужний обговорив ситуацію в Україні з генералом Каволі
20:20
Україна - друга в Європі в рейтингу відкритих даних Open Data Maturity, - дослідження
20:15
Ексклюзив
путін путлер
До весни-літа будуть паузи в гарячій фазі війни, але жорсткий конфлікт з РФ може тривати роками, - дипломат Чалий
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Східний фланг ЄС як прототип майбутньої Європи
20:01
Ексклюзив
Лугащина війна
У Лисичанську вибухають будинки через витоки газу, окупанти не готові до зими, - Гайдай
19:54
СБУ
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП паспорти РФ, пропагандистську літературу, перепустки загарбників і сепаратистський прапор
19:53
Олаф Шольц
Путін "фундаментально прорахувався" й недооцінив мужність українців та єдність Європи, – Шольц
19:46
Збірна Франції, ЧС-2022, Олів'є Жиру
Франція - Марокко: визначились стартові склади на півфінал ЧС-2022 з футболу
19:33
Кріштіану Роналду
Роналду готовий грати в "Реалі" за мінімальну зарплату
19:28
Рада Європи
Рада Європи затвердила рекордний бюджет 4-річного плану дій для України на 50 млн євро
19:24
Крістін Ламбрехт
Бундестаг схвалив закупівлю у США винищувачів F-35 за кошти спецфонду, створеного після вторгнення РФ в Україну
19:24
ЗНО
Українці віддали на допомогу ЗСУ понад 500 тис. грн за скасоване пробне ЗНО
19:21
Буча
На Київщині відновили вже понад 4,5 тис. об'єктів, які пошкодила Росія
18:55
Знищена техніка окупантів
ЗСУ за добу уразили 15 пунктів зосередження особового складу та техніки ворога
18:48
Від рук РФ загинуло 184 українських спортсменів: Зеленський закликав голову МОК повністю ізолювати Росію на міжнародній арені
18:41
MLRS M270
Протягом доби окупанти завдали 23 авіа- та 7 ракетних ударів, а також здійснили 10 обстрілів з РСЗВ
18:37
Бердянськ
У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію й залишили без світла казарми окупантів
18:29
Німеччина Україна
Українські біженці у Німеччині одержуватимуть більше грошей: що відомо
18:28
ПВК Вагнера
На Луганщині у цивільних медзакладах окупанти лікують поранених вагнерівців
18:18
Ексклюзив
Путін Лукашенко
У Кремлі не хочуть дати Лукашенку вмити руки, тому ризик вторгнення з Білорусі високий, - дипломат Чалий
18:11
ЄС
Євросоюз засуджує постачання іранських дронів у РФ і обіцяє посилювати санкції
18:06
Відмивали мільйони, пов'язані зі справою Магнітського: в Іспанії викрили групу росіян, яка за брудні гроші купувала в країні нерухомість
18:05
Сильвіо Берлусконі
Берлусконі пообіцяв своїм футболістам автобус повій за перемогу над "Міланом" або "Ювентусом"
18:02
OPINION
Сергій Марченко
Економічні проблеми Росії будуть не лінійними
17:59
Червоний Хрест
Червоний Хрест припустив можливість обміну полоненими між Україною та РФ за формулою "всіх на всіх"
17:50
Євросоюз
Європарламент схвалив виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги
17:49
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом
17:49
Українську компанію-резидента Дія.City придбала британська корпорація Adaptavist
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський закликав Гутерреша скерувати експертів ООН на об’єкти української енергетики
17:33
Від 500 євро на родину: Каталонія запроваджує виплати українським біженцям
17:29
Юрій Гура
"Олександрія" оголосила про звільнення головного тренера
17:26
Енергодар
Окупанти призначили "керівником адміністрації" Енергодара працівника Росатому
17:18
Зеленський створив на Херсонщині ще чотири військові адміністрації та призначив очільників
17:04
Дія
У Дії відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат про четверту вакцинацію
16:59
Ексклюзив
карта бойових дій
Сухопутний наступ ЗСУ на Мелітополь почнеться після зупинення ворога на Сході, - військовий експерт Киричевський
16:59
ЕСПРЕСО спільно з БФ “Форпост УА” розпочинає новий збір коштів на акумуляторні станції для наших захисників
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV