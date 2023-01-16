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Переможні новини 327-го дня війни: Британія надає танки Challenger 2, американці готують українських військових до контрнаступу, форум у Давосі очистився від росіян

Тетяна Яворська
16 січня, 2023 понедiлок
20:00
Перемога України Перемога України

Минає 327-ма доба протистояння російським окупантам. Попри постійний штурм вагнерівців, ЗСУ утримують позиції у Соледарі, американці розпочали тренування українських військових, а СБУ ідентифікувала осіб, причетних до ракетного удару в Дніпрі

Еспресо зібрав чергову підбірку новин, які наближають нас до перемоги.

Британія оголосила про надання великого пакету військової допомоги Україні

Сьогодні, 16 січня, Велика Британія офіційно оголосила про надання великого пакету військової допомоги Україні. До нього увійшли: 14 танків "Challenger 2"; 30 гармат AS90; 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог"; десятки БПЛА; 100.000 артилерійських снарядів; 100 "вдосконалених ракет"; запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

ЗСУ просуваються до Кремінної 

За повідомленням британської розвідки, Збройні сили України найімовірніше утримували позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, попри продовження штурму вагнерівцями. Також ЗСУ поступово просуваються в бік Кремінної.

"Впродовж вихідних продовжувалися інтенсивні бойові дії у секторах Кремінної й Бахмута на донбаському фронті. Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України майже безперечно зберігали позиції у Соледарі, на північ від Бахмута, в умовах постійних атак групи Вагнера, - зазначено в повідомленні.

Поряд з цим військовослужбовець ЗСУ Степан Барна зазначив, що ситуація на Донбасі залишається складною і там почалась окопна війна. 

"Те, що російська сторона покращила своє військове положення у Соледарі не означає, що це буде мати стратегічне значення з точки зору результатів потенційних боїв", - сказав Барна.

За повідомленням Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

Американці тренують ще пів тисячі українських військових 

Сполучені Штати Америки в Німеччині розпочали розширену програму тренувань українських військових. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Це може зіграти важливу роль у контрнаступі ЗСУ.

На полігоні проходять тренування близько 500 військовослужбовців ЗСУ. Навчання для них триватимуть упродовж наступних п’яти-восьми тижнів.

Міллі заявив, що 16 січня особисто планує відвідати німецький полігон Графенвер, щоб ознайомитись із програмою. Міллі також наголосив, що в Німеччині знаходиться повний набір зброї та обладнання для їхнього використання.

"Без вас": вперше росіян немає на форумі в Давосі

У швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум і цьогоріч на ньому немає жодного представника Росії.  

"Не так давно російські мільярдери були невіддільною частиною Давосу... Цього року їх - нуль. Війна в Україні та остракізм Росії з боку Заходу фактично вигнали олігархів зі щорічної зустрічі капіталістичних еліт", - зазначає видання Bloomberg.

Крім відсутніх росіян, цьогоріч на форумі немає представників Китаю, оскільки країна переживає чергову хвилю коронавірусу.

Для участі в цьогорічному заході зареєстровано приблизно 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж десять років тому. Форум триватиме до 20 січня. Востаннє подія відбувалася наживо у 2020 році – ще до розпалу пандемії COVID-19. У 2021-му форум пройшов онлайн, а у 2022-му захід уперше в історії перенесли з зими на літо.

Перший транш макрофінансової допомоги надійде вже цього тижня

Транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро з обіцяних вісімнадцяти надійде Україні вже цього тижня. Таку інформацію уточнив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що "Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги й це допоможе надалі підтримувати макроекономічну стабільність.

Кошти надаватимуться у формі пільгових кредитів, які виплачуватимуться регулярними частинами щомісячно – для підтримки українського бюджету. До слова ініціативу країни ЄС схвалили одностайно, хоч Угорщина тривалий час блокувала таке рішення.

Ідентифікували рашистів, які причетні до обстрілу Дніпра

Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, що стався 14 січня. 

До вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців РФ, серед яких: 

  • командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 1971 року народження;
  • командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 1987 року народження;
  • начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 1978 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 1982 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 1985 року народження;
  • інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 1980 року народження.

У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – 3 дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.

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