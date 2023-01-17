Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 328 дня війни: в Україні можуть сформувати танкову бригаду з "Леопардів", наші військові прибули в США для навчання на ЗРК Patriot
Огляд

Переможні новини 328 дня війни: в Україні можуть сформувати танкову бригаду з "Леопардів", наші військові прибули в США для навчання на ЗРК Patriot

Тетяна Яворська
17 січня, 2023 вiвторок
20:00
Перемога України Перемога України

Ще одна країна зголосилась долучитися до коаліції держав, які готові передати Україні танки Leopard для України, безпрецедентні санкції для Росії, а також навчання українських військових у США на ЗРК Patriot

"Еспресо" зібрав топ позитивних новин дня за 17 січня, які можуть підбадьорити українців, попри складні часи. 

"Леопарди" для України

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі обговорювали одне з нагальних питань – надання Україні наступальної зброї. Зокрема, лідери Польщі та Литви заявили, що вони оптимістично налаштовані у питанні стосовно дозволу Німеччини експортувати танки Leopard 2 в Україну. Також Польща готова надати для ЗСУ 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад, аби вдалося зібрати хоча б бронетанкову бригаду.

Військові експерти зазначають, що танків Challenger 2 буде більше.

"Там не просто виникла цифра у 14 танків. Плюс ще 8 самохідних гармат і ще комплект бронетранспортерів. У цьому пакеті танки прив'язані до САУ, а до них БТР. Британці дали нам комплект техніки, в який можна пересадити механізовану бригаду", - зазначив експерт Іван Киричевський.

Про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard оголосила Фінляндія. Про це розповів голова МЗС цієї країни Пекка Хаавісто. Він сподівається, що рішення про поставку Україні "Леопардів" буде ухвалене. 

"Триває дискусія щодо танків Leopard. Я сподіваюся, що це рішення буде ухвалене, і Фінляндія безперечно готова зіграти свою роль у цій підтримці", – сказав Пекка Хаавісто.

Поряд з цим, у вівторок союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб він дозволив постачання німецьких танків Leopard в Україну перед надзвичайною зустріччю міністрів оборони в п'ятницю. Віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявляв, що питання постачання танків Україні буде пріоритетним для нового міністра оборони Німеччини. До слова, новим міністром оборони Німеччини буде призначено голову МВС Нижньої Саксонії соціал-демократа Бориса Пісторіуса.

Безпрецедентні санкції

Проти Росії запроваджують безпрецедентні санкції, покликані занурити економіку країни-агресорки в рецесію на десятиліття. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що агресивна війна Росії не залишиться безкарною.

'Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій", – сказала вона. Також очільниця Єврокомісії пообіцяла українцям, що "непохитна підтримка України" з боку Заходу триватиме. 

"За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити вас, що Європа завжди буде з вами", – заявила фон дер Ляєн.

Українських військових вчать воювати "патріотами"

Українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на зенітних ракетних комплексах Patriot. Навчання стартують уже за кілька днів. Про це повідомив кореспондент зі США.

"Українські вояки вже не просто на території Америки, а станом на зараз перебувають у своїх казармах на базі Сухопутних військ США в Оклахомі у Форт-Сіллі. Це підтвердив високопосадовець американської адміністрації. А згодом з'явилася картинка, яку зняв телеканал Fox News", - сказав журналіст.

Навчання стартують уже за кілька днів і триватимуть кілька місяців. Українським бійцям викладатимуть ті ж інструктори, які вчать військових США, країн-союзників і країн-партнерів.

ЗСУ знешкодили ворожий літак Су-25 та радіолокаційну станцію

За повідомленням Генштабу, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Протягом доби наші захисники знищили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Норвезькі мости для деокупованих територій

Україна отримала від Норвегії останню партію подарованих у грудні мостів. Тимчасові мостові переправи для відновлення дорожньої інфраструктури вже прибули до України. Їх встановлять на деокупованих територіях

"Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення", - розповіли в Укравтодорі.

Там зазначили, що вартість переданих конструкцій складає 30 мільйонів норвезьких крон. Норвезькі фахівці проведуть для українських колег тренінг у Польщі, аби навчити їх складати ці конструкції швидко та ефективно.

Норвегія стала третьою країною, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. 

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Статті
Новини
Суспільство
Україна
санкції проти Росії
війна з Росією
США
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
16 січня, 2023 понедiлок
У Повітряних силах оцінили ймовірність висадки російського десанту в Києві
Соледар супутник
16 січня, 2023 понедiлок
Українська армія буде тримати лінію оборони вже за межами Соледара, - Згурець
ракетний удар по Дніпру
15 січня, 2023 неділя
Перед ударом по Дніпру там затримали підлітків, що фотографували ТЕС і дзвонили "друзям" у Росію, - ЗМІ
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.93
    Купівля 39.93
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 43.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 січня
20:50
Німецька поліція вдруге за тиждень затримала Грету Тунберг на екопротесті
Німецька поліція вдруге за тиждень затримала Грету Тунберг на екопротесті
20:16
Кримський зрадник Демидов став мером Бєлгорода
Соратник Януковича, який зрадив Україну після анексії Криму, став мером російського Бєлгорода
20:14
зенітно ракетний комплекс Patriot
Нідерланди розглядають надання Україні системи ППО Patriot,- Bloomberg
20:04
жителі Дніпра провели акцію біля зруйнованої Росією багатоповерхівки
Попросили у світу далекобійні ракети і ППО: жителі Дніпра провели акцію біля зруйнованої Росією багатоповерхівки
20:02
OPINION
Олеся Ісаюк
Дерусифікація: чому не можна діяти радикально?
19:21
чвк вагнер
У Росії легалізували ПВК Вагнера, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців
19:18
США
США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка - візові обмеження за "участь у підриві демократії"
18:58
авіація ЗСУ
Генштаб: ЗСУ знищили ворожий Су-25 і вразили низку об'єктів, росіяни завдали 4 ракетні та 13 авіаційних ударів
18:52
Віктор Медведчук
Медведчук – "підбитий льотчик", який вже виконав свою функцію та має "уйти в закат", - аналіз статті кума Путіна від ЦПД
18:39
Ексклюзив
Крим
У Криму окупанти розшукують кримських татар, які ухилилися від служби в армії РФ, - член меджлісу Барієв
18:35
путін
Путін вніс законопроєкт про скасування договорів РФ із Радою Європи
18:23
Залужний зустрівся з колегою зі США Марком Міллі
Залужний у Польщі вперше зустрівся зі своїм американським колегою генералом Міллі
18:09
OPINION
Антон Швець
Про мир у всьому світі та зовнішнє управління
17:55
Білорусь, Лукашенко
Розмови про загрозу вторгнення з Білорусі є намаганням відтягнути ЗСУ від фронту, - розвідка
17:48
Президент Швейцарії Алан Берсе
Президент Швейцарії про агресію РФ: "Жорстокий напад на міжнародне право"
17:47
Ексклюзив
Білорусь, війська Білорусі
У Білорусі немає прихованої мобілізації, однак там готові роздавати повістки, - білоруський журналіст Свердлов
17:46
У Литві слова прикордонників зі Зміїного назвали фразою року
"Русский военный корабль, иди на...": у Литві обрали фразу 2022 року
17:46
Денис Шмигаль
Шмигаль про наслідки ракетних ударів 14 січня: пошкоджено 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків ТЕС на заході
17:42
зенітно ракетний комплекс Patriot
Українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на ЗРК Patriot
17:23
Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі
Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: міськрада планує виплатити кожній постраждалій родині по 1 млн грн
17:23
Оновлено
Дніпро
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, 39 людей врятували
17:12
Австрія
Очільник МЗС Австрії закликав "не перегнути палицю" в реагуванні на агресію РФ, у МЗС України запросили його до Дніпра
16:49
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром необхідність нарощування оборонної підтримки України
16:43
Ексклюзив
танк Challenger 2
ЗСУ ймовірно отримають більше танків Challenger 2, наданням 14 цих машин Британія не обмежиться, - експерт Defense Express Киричевський
16:40
Віктор Янукович
Суд заочно заарештував Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності
16:30
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську: будівля майже знищена
16:26
порт "Усть-Дунайськ"
В Україні вперше приватизували морський порт
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Ексклюзив
Слов'янськ
До громади повертаються люди, зараз у Слов'янську та у районі приблизно 50 тисяч мешканців, - голова МВА Лях
16:07
Інтерсіті
До кінця року у всіх поїздах Інтерсіті буде доступний Wi-Fi на базі технології Starlink, - Укрзалізниця
16:05
OPINION
Григорій Маленко
Якщо ви травмовані радянською освітою — це ваша особиста справа
15:58
Андрій Єрмак
Зарплата Єрмака та його заступників за 2022 рік вища, ніж у Зеленського, - Главком
15:52
обстріл
Росіяни обстріляли підприємство критичної інфраструктури в Херсоні
15:25
Оновлено
Олексій Арестович
Арестович подав заяву про звільнення з ОП, її задовольнили
14:59
Хосе Мануель Альбарес
В Іспанії заявили, що не розглядають передачу Україні танків Leopard
14:48
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії: Ми вводимо проти РФ найсильніші санкції, які занурять її економіку в рецесію на десятиліття
14:39
Михайло Мудрик
Гендиректор "Шахтаря" розповів, як "Челсі" перехопив Мудрика в "Арсеналу"
14:36
Ексклюзив
дрон Shahed-136
"Підготовка до наступного удару": Гуменюк пояснила, чому РФ перестала використовувати іранські дрони
14:29
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін зневажає Захід, він вважає його слабким, - Клімкін
14:26
Єврокомісія
Україна отримала 3 млрд євро від Єврокомісії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV