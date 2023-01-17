"Еспресо" зібрав топ позитивних новин дня за 17 січня, які можуть підбадьорити українців, попри складні часи.

"Леопарди" для України

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі обговорювали одне з нагальних питань – надання Україні наступальної зброї. Зокрема, лідери Польщі та Литви заявили, що вони оптимістично налаштовані у питанні стосовно дозволу Німеччини експортувати танки Leopard 2 в Україну. Також Польща готова надати для ЗСУ 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад, аби вдалося зібрати хоча б бронетанкову бригаду.

Військові експерти зазначають, що танків Challenger 2 буде більше.

"Там не просто виникла цифра у 14 танків. Плюс ще 8 самохідних гармат і ще комплект бронетранспортерів. У цьому пакеті танки прив'язані до САУ, а до них БТР. Британці дали нам комплект техніки, в який можна пересадити механізовану бригаду", - зазначив експерт Іван Киричевський.

Про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard оголосила Фінляндія. Про це розповів голова МЗС цієї країни Пекка Хаавісто. Він сподівається, що рішення про поставку Україні "Леопардів" буде ухвалене.

"Триває дискусія щодо танків Leopard. Я сподіваюся, що це рішення буде ухвалене, і Фінляндія безперечно готова зіграти свою роль у цій підтримці", – сказав Пекка Хаавісто.

Поряд з цим, у вівторок союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб він дозволив постачання німецьких танків Leopard в Україну перед надзвичайною зустріччю міністрів оборони в п'ятницю. Віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявляв, що питання постачання танків Україні буде пріоритетним для нового міністра оборони Німеччини. До слова, новим міністром оборони Німеччини буде призначено голову МВС Нижньої Саксонії соціал-демократа Бориса Пісторіуса.

Безпрецедентні санкції

Проти Росії запроваджують безпрецедентні санкції, покликані занурити економіку країни-агресорки в рецесію на десятиліття. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що агресивна війна Росії не залишиться безкарною.

'Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій", – сказала вона. Також очільниця Єврокомісії пообіцяла українцям, що "непохитна підтримка України" з боку Заходу триватиме.

"За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити вас, що Європа завжди буде з вами", – заявила фон дер Ляєн.

Українських військових вчать воювати "патріотами"

Українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на зенітних ракетних комплексах Patriot. Навчання стартують уже за кілька днів. Про це повідомив кореспондент зі США.

"Українські вояки вже не просто на території Америки, а станом на зараз перебувають у своїх казармах на базі Сухопутних військ США в Оклахомі у Форт-Сіллі. Це підтвердив високопосадовець американської адміністрації. А згодом з'явилася картинка, яку зняв телеканал Fox News", - сказав журналіст.

Навчання стартують уже за кілька днів і триватимуть кілька місяців. Українським бійцям викладатимуть ті ж інструктори, які вчать військових США, країн-союзників і країн-партнерів.

ЗСУ знешкодили ворожий літак Су-25 та радіолокаційну станцію

За повідомленням Генштабу, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Протягом доби наші захисники знищили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Норвезькі мости для деокупованих територій

Україна отримала від Норвегії останню партію подарованих у грудні мостів. Тимчасові мостові переправи для відновлення дорожньої інфраструктури вже прибули до України. Їх встановлять на деокупованих територіях

"Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення", - розповіли в Укравтодорі.

Там зазначили, що вартість переданих конструкцій складає 30 мільйонів норвезьких крон. Норвезькі фахівці проведуть для українських колег тренінг у Польщі, аби навчити їх складати ці конструкції швидко та ефективно.

Норвегія стала третьою країною, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.