США заморозили активи ПВК Вагнера

Сполучені Штати визнали російську приватну військову компанію Вагнера транснаціональною злочинною організацією, заморозивши її активи в країні.

На сайті Мінфіну США з'явилась інформація про те, що відомство розширило санкційні списки проти російських організацій та посадовців, причетних до російської агресії проти України. Під санкції потрапили віцепрем'єр РФ Денис Мантуров та голова Татарстану Рустам Мінніханов.

Британія поставить Україні танки Challenger 2

Україна отримає не лише "Леопарди" та "Абрамси", а й британські "Челенджери". Міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл заявив, що Британія уже наприкінці березня поставить в Україну танки Challenger 2. Навчання українських танкістів користуванню та ремонту Challenger 2 розпочнеться уже 30 січня.

"Забезпечити Україну для витіснення Росії з її території так само важливо, як і озброювати їх для захисту того, що вони вже мають. Разом ми продовжимо підтримувати Україну в переході від опору російським силам до їх вигнання з української землі", – підкреслив Алекс Чокл.

Українські медики провели рекордну кількість трансплантацій

Попри війну у 2022 році українські медики провели рекордну кількість трансплантацій. Минулого року 275 українців отримали нову нирку, 74 – печінку і 35 – нове серце. Загалом у 2022 році українські лікарі провели 384 трансплантації, що на 20% більше, ніж у 2021-му.

Наразі трансплантацію органів в Україні уже проводять 32 медичні центри. У МОЗ зауважують, що в Україні поступово збільшується відсоток органних трансплантацій від померлого донора. У 2021 році ця цифра становила 53,7%, а у 2022 – вже 55%. Це пов'язано з тим, що дедалі більше українців усвідомлює: їхня згода на забір органів у померлого родича може врятувати чиєсь життя.

Українець переміг на чемпіонаті світу з біатлону

Тернопільський спортсмен Тарас Радь здобув золоту медаль у біатлоні на дистанції 10 км на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції.

Змагання у шведському місті Естерсунд триватимуть до 29 січня, беруть участь представники 19 країн світу. Команду України представляє 24 спортсмени з інвалідністю. В складі Національної паралімпійської збірної команди України серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору змагаються двоє спортсменів з Тернопільщини.

Заморожені активи Центробанку Росії можна використати на відбудову України

Євросоюз знайшов спосіб використати заморожені російські активи для відновлення України. Юридична служба Ради Європейського Союзу склала план легального використання заморожених на території блоку активів Центробанку Росії на відбудову України. Йдеться про щонайменше 33,8 мільярда євро

План є юридично здійсненним за умови, що активи не будуть експропрійовані та будуть виконані певні умови. Ці умови включають дату закінчення терміну дії, акцент на ліквідних активах та ясність щодо того, що основна сума боргу та відсотки буде повернуто Росії у певний момент.

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