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Переможні новини 392-го дня війни: компанію Путіну за гратами можуть скласти Шойгу і Кадиров, Зеленський на передовій нагородив героїв-захисників

Тетяна Яворська
22 березня, 2023 середа
20:00
Перемога України

Президент України відвідав передову, де нагородив захисників Бахмута, суд в Гаазі може видати ордери на арешт російського військового керівництва, а екскерівнику "Беркута" повідомили про підозру в теракті та вбивствах під час Революції гідності.

Еспресо зібрав підбірку новин дня, які наближають Україну до перемоги. 

Президент поїхав на фронт і зустрівся з героями

Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку та нагородив захисників. 

Верховний головнокомандувач заслухав доповіді про ситуацію та перебіг бойових дій на Бахмутському напрямку, поспілкувався з військовослужбовцями і вручив українським захисникам державні нагороди. 

Зокрема, орден "Золота Зірка" від президента отримав артилерист капітан Ілля Вергун, якому надали звання Героя України. З 24 лютого 2022 року воїн бере участь у боротьбі проти збройної агресії Росії, безпосередньо керував протитанковими обслугами під час звільнення міста Тростянця, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Вергуна знищили велику кількість російської техніки.

Щодо ситуації на фронті біля Бахмута, то окупанти не зуміли дійти до Хромового, Сили оборони їх відкинули. Станом на 22 березня, ситуація тяжка, але контрольована. Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. "Не перестають тривати ці суїцидальні атаки росіян через закидання живою силою. Ворог найбільш сконцентрував свої сили на півночі, північному сході, на сході, де річка Бахмутка. Йому не вдається закрити так зване оперативне оточення. Вони не змогли дійти до Хромового, ми їх відбили звідти. Навіть деякі хлопці позаходили в їхні перші окопи", - сказав він.

Арештувати хочуть не лише Путіна

Незабаром у Гаазі можуть виписати ордери на арешт керівництва російського міноборони. Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст Роман Цимбалюк. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може відкрити справу щодо знищення армією РФ цивільної інфраструктури України та видати ордери на арешт російського військового керівництва.

"Наступний ордер на арешт буде виписаний керівникам міністерства оборони Росії. Я не здивуюсь, якщо там поіменно будуть перелічені російські пілоти. Стаття там буде – "знищення цивільної інфраструктури". Під цим ордером буде і Шойгу, і Герасимов, і Кадиров та всі ці товариші", – зазначив Цимбалюк.

Раніше, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.

Антидрони від Литви, артснаряди від Укроборонпрому

Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що його країна готує новий пакет військової допомоги Україні, куди зокрема увійдуть антидрони

"Найближчими місяцями Литва надішле антидрони, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку і продовжуватиме запрошувати союзників також активізувати свої зусилля", – заявив Науседа. Він додав, що наразі підтримка України становить понад 1,2% ВВП Литви.

Крім того українці сподіваються не лише на міжнародну допомогу. Державний концерн "Укроборонпром" спільно з країною НАТО налагодив виробництво 122-міліметрових артилерійських снарядів, перша партія для ЗСУ вже відвантажена. Це вже третій вид боєприпасу, який виготовляють за українською технологією та з нашими фахівцями на закордонних потужностях

Мінус зенітно-ракетний комплекс і плюс у чорнопакетних військах

Поряд з тим головна сила України не техніка, а її героїчні захисники. Морські піхотинці за день ліквідували кількадесят росіян. "Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Протягом доби, 21 березня, морські піхотинці знищили 26 росіян", - пишуть на офіційній сторінці Командування морської піхоти.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору, знищивши сімох окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюють.

Водночас, за повідомленням Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів .

Злочини проти майданівців не забуті 

Колишньому командиру батальйону "Беркут" повідомили про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників під час Революції гідності. 

"Під його керівництвом підрозділ з Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року застосували фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва РФ, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на вул. Інститутській в Києві та прилеглих до неї вулицях. У результаті таких дій загинуло 3 особи та близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Чоловіка підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Україна
Володимир Путін
ЗСУ
війна з Росією
Бахмут
Герої України
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