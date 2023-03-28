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Переможні новини 398-го дня війни: до бою готові три роти ударних дронів, під Мелітополем знову вибухи, а Франція подвоює постачання снарядів

Зіновія Воронович
28 березня, 2023 вiвторок
20:00
Перемога України Перемога України

Станом на 28 березня в Україні повністю укомплектовані три роти "Армії дронів", під окупованим Мелітополем вибухи, а Франція подвоює постачання снарядів для ЗСУ

ЗСУ на Донеччині відбили 24 атаки ворога

За добу підрозділи Сил оборони відбили 24 ворожі атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Водночас в Оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що наші   ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вибивати ворога від урізу води. Тут противник втратив три артилерійські установки, розвідувальний БПЛА  та чотири автівки, дві з яких були завантажені боєкомплектом.

Під окупованим Мелітополем знову бавовна 

У тимчасово окупованій Федорівці Мелітопольського району Запорізької області пролунав вибух. Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

вибух поблизу Мелітополя

За попередньою інформацією, підірвано підстанцію поблизу села Федорівка Терпіннівської сільради. Місцеве проукраїнське відомство "Ріа-Мелітополь" пише, що в населеному пункті станом на 16:00 28 березня електроенергія відсутня. Також у цю годину до Мелітополя долинають звуки вибухів із заказника Молочний лиман.

Франція подвоїть поставки снарядів в Україну

"Париж поставить наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів, з кінця березня їх кількість стане до 2 тисяч на місяць", – заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Ці снаряди використовують у французьких гаубицях Caesar та у німецьких Pz 2000.

Лекорню також розповів, що Франція скоро надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T вартістю кількасот мільйонів євро. Він зазначив, що українські військові вже пройшли навчання на ній.

В Україні уже укомплектували три роти ударних дронів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про повне укомплектування та готовність до бою з ворогом перших трьох рот безпілотників.

"Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи​, ударні коптери та "старлінки". Усі безпілотники – українського виробництва. Обладнання для ударних рот "Армії дронів" придбали приватні донори", – пише міністр. 

БПЛА виконуватимуть розвідувальні та ударні місії, наводитимуть артилерію, допомагатимуть українським воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв. А пікапи необхідні для рейдів мобільних груп у тил армії РФ, доставлення вантажів та евакуації поранених.

"Мавка" б’є рекорди за касовими зборами

За чотири вікенди прокату касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" склали 98 634 367 гривень, повідомили у Держкіно.

Загалом, за весь час прокату вже було продано 779 798 квитків.

"Дякуємо усім, хто вже долучився до перегляду, й нагадуємо, що покази стрічки тривають. Приходьте у кіно усією родиною та не забувайте про сцену після титрів!" – додає Держкіно.

Наразі "Мавка" стала найкасовішою українською стрічкою за часи незалежності. 

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