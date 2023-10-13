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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 597-го дня війни: у Мелітополі підірвали потяг окупантів, ВМС знову влучили в корабель ЧФ РФ, а ПАРЄ офіційно визнала Росію диктатурою

Зіновія Воронович
13 жовтня, 2023 п'ятниця
20:00
Перемога України перемога переможні новини

ССО у Мелітополі підірвали потяг з боєприпасами та пальним для окупантів, ВМС знову влучили в російський патрульний корабель, а ПАРЄ офіційно визнала Росію диктатурою

ССО у Мелітополі підірвали потяг окупантів

У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області українські захисники підірвали залізничний потяг, який перевозив боєприпаси та пальне для рашистів на фронт. Про це інформує пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"13 жовтня, підрозділ Руху опору Сил спеціальних операцій успішно виконав завдання у тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям українських бійців о 07:30 було знищено залізничну колію. Унаслідок вибуху зазнали пошкоджень залізничне полотно та потяг, який перевозив боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі з’ясовуються подробиці щодо втрат ворога", – повідомляють у СБУ. 

ВМС вдруге атакували корабель "Павел Державин"  

13 жовтня ВМС вдруге уразили російський патрульний корабель "Павел Державин". Про це Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу заявив у ефірі Еспресо. При цьому він наразі не підтвердив влучання у російський ракетоносій "Буян", про яке повідомили низка ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

"Ми офіційно підтверджуємо друге ураження патрульного корабля "Павел Державин". Так само ми підтверджуємо, що цей корабель покидає цю ділянку моря і рухається зараз у східному напрямку. Все, що стосується інших інформаційних приводів таких, як повідомлення про "Алросу", про корабель класу "Буян", цю інформацію наразі підтвердити офіційно не можемо", – сказав він.

корабель "Павел Державін"

Фото: ria.ru


ПАРЄ офіційно визнала Путіна диктатором

13 жовтня на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи депутати підтримали резолюцію, згідно з якою російського президента Володимира Путіна офіційно визнали диктатором, а його режим – диктатурою. Про це інформують нардепи Олексій Гончаренко та Євгенія Кравчук.

"Путін визнаний – диктатором, а Росія – диктатурою! Закликали всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий МКС і заарештувати його", – написав Гончаренко.

Відповідну резолюцію Парламентська асамблея Ради Європи одностайно підтримала 43 голосами.

Також ПАРЄ зробила низку важливих заяв, зокрема про процес внесення змін до конституції РФ, який дозволяв Путіну залишатися при владі до 2036 року. Асамблея визнала, що переважна влада президента Росії та відсутність системи стримувань й противаг перетворили країну на де-факто диктатуру, пояснює Кравчук.

Українська артилерія вперше перевершила російську за кількістю пострілів

Українські артилеристи почали випускати більше снарядів, ніж російсь. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Сухопутних військ ЗСУ.

"Україна вперше з початку повномасштабної війни робить більше артилерійських пострілів на день, ніж Росія", - повідолими у сухопутних війська та оприлюднили інфографіку, яка демонструє середню денну кількість артпострілів від початку повномасштабного вторгення.

Кількість артпострілів на добу, інфографіка

Фото: Сухопутні війська ЗСУ


Німеччина виділила 76 млн євро на захист та відновлення української енергетики

Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант на 76 млн євро для НЕК "Укренерго".  Про це повідомляє пресслужба компанії. Кошти будуть спрямовані на фінансування будівництва інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою.
 
Відповідну угоду 13 жовтня підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, старший менеджер портфоліо проєкт KfW Альмут Алерс та регіональний менеджер по Східній Європі, Кавказу, Центральній Азії KfW Майкл Еверс у присутності Посла ФРН в Україні Мартіна Єґера та Голови представництва KfW в Україні та Молдові Лоренца Ґесснера.
 
"Фінансування за грантовою угодою між KfW та Укренерго підтримає здатність України успішно пройти цей та наступні зимові сезони через сприяння швидкій відбудові та створенню захисних споруд на підстанціях. А виділений днями другий зимовий пакет військової допомоги від Німеччини, який включає ППО PATRIOT, IRIS-T і Gepard, допоможе захистити критично важливу інфраструктуру", - підкреслив Мартін Єґер.

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