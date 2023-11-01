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Огляд

Переможні новини 616-го дня війни: українські дрони уразили дорогу станцію РЕБ у РФ, ракети – по штабу окупантів на Арабатській стрілці

Зіновія Воронович
1 листопада, 2023 середа
20:00
Перемога України переможні новини

Дрони уразили дороговартісну станцію РЕБ у Білгородській області РФ, а телеграм-канали повідомляють про ракетний удар про штабу окупантів на Арабатській стрілці

Українські дрони уразили дорогу станцію РЕБ на території РФ

Воїни ГУР МО України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейні станції  48Я6-К1 "Подлет". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу н.п. Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області.

"Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах", – повідомляють у ГУР та додають, що внаслідок операції російська радіорелейна станція 48Я6-К1 "Подлет"  виведена з ладу, а особовий склад ворога  зазнав втрат.

Швейцарія продовжила термін захисту для громадян України до 2025 року

1 листопада Швейцарія ухвалила рішення не скасовувати статус захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Про це повідомили у швейцарському уряді.

"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", – йдеться у заяві.

Станом на кінець жовтня 2023 року активний S-статус у Швейцарії мали близько 66 тисяч українців. Статус захисту S буде дійсним, доки його не скасує уряд. Передумовою для скасування є стійка стабілізація ситуації в Україні. 

Вперше HIMARS знищив прямим влучанням ворожий БПЛА разом з екіпажем

Оперативне командування "Захід" оприлюднило відео влучання у російський безпілотник разом з екіпажем. В ОК уточнили, що уразили ворога за допомогою HIMARS.

"Вперше в історії! HIMARS знищив прямим попаданням російський БПЛА ZALA, – повідомляють в ОК "Захід". – БПЛА ZALA використовується для наведення Ланцетів та розвідки. Наші воїни знайшли місце приземлення БПЛА і точним ударом знищили екіпаж та саму установку. Філігранна робота".

Тімоті Снайдер запустив збір на сенсори, які можуть виявляти 100% повітряних загроз

Амбасадор United24 Тімоті Снайдер запустив збір на систему "Безпечне небо", яка допоможе виявляти повітряні цілі та передбачати напрямки наступних повітряних загроз. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сенсори "Безпечне небо" знаходять повітряні цілі навіть на малих висотах та прогнозують траєкторії їх руху. Штучний інтелект допомагає передбачати напрямки наступних повітряних загроз. Система успішно показала себе в тестовому режимі проти крилатих ракет та шахедів. Виявила 100% повітряних загроз без жодної помилки", – пише міністр.

Тімоті Снайдер розпочав збір на 2 500 сенсорів вартістю $ 950 000. Загальна ціль – 12 500 сенсорів.

На Арабатській стрілці приліт по штабу окупантів

1 листопада ЗСУ завдали ракетного удару по Арабатській стрілці. Про це повідомляють як в українських, так і в російських пабліках.

"ЗСУ завдали ракетного удару по штабу "Днепр" військ роSSії. РоSSійським командирам із угруповання "Днепр"  сьогодні не дуже пощастило. Під час наради штабу на Арабатській Стрілці щось прилетіло (кілька разів). 

До речі, нещодавно управління штабом очолив російський генерал Теплинський, командувач ВДВ Росії", – повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"   

"Повідомляють, що сьогодні було завдано ракетних ударів по штабу російських військ "Днєпр" на Арабатській стрілці. Є втрати", – написав громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко. 

Тим часом "Кримський вітер" повідомляє, що ракети влучили у дві бази відпочинку на косі, у яких розміщувались окупанти.   

"Ракети влучили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юный" та "Голубое пламя"  у селі Стрілкове. Ці дитячі здравниці були зайняти рашистами і там є їхні "розміщення" – розповіли жителі Генічеської громади. За свідченнями місцевих, з Генічеська та села Генічеська Гірка в Стрілкове виїхали автомобілі швидкої допомоги і пожежні машини", –  пише  "Кримський вітер".
 

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