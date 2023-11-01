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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Виявляє 100% "шахедів" і крилатих ракет: Тімоті Снайдер запустив збір на систему "Безпечне небо" для України

Виявляє 100% "шахедів" і крилатих ракет: Тімоті Снайдер запустив збір на систему "Безпечне небо" для України

1 листопада, 2023 середа
17:18
Війна з Росією

Амбасадор United24 Тімоті Снайдер запустив збір на систему "Безпечне небо", яка допоможе виявляти повітряні цілі та передбачати напрямки наступних повітряних загроз

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сенсори "Безпечне небо" знаходять повітряні цілі навіть на малих висотах та прогнозують траєкторії їх руху. Штучний інтелект допомагає передбачати напрямки наступних повітряних загроз. Система успішно показала себе в тестовому режимі проти крилатих ракет та шахедів. Виявила 100% повітряних загроз без жодної помилки", - пише міністр.

Зазначаться, що Снайдер розпочав збір на 2 500 сенсорів вартістю 950 000 $. Загальна ціль — 12 500 сенсорів.

Доєднатися до збору можна за посиланням.

  • На початку листопада 2022 року професор історії Єльського університету, американський історик Тімоті Снайдер приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24. Снайдер збирає кошти на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури в Україні.
  • У березні 2023 року Тімоті Снайдер зустрівся з українським військовим, який читав його книгу в окопі.
допомога Україні
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