Виявляє 100% "шахедів" і крилатих ракет: Тімоті Снайдер запустив збір на систему "Безпечне небо" для України

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сенсори "Безпечне небо" знаходять повітряні цілі навіть на малих висотах та прогнозують траєкторії їх руху. Штучний інтелект допомагає передбачати напрямки наступних повітряних загроз. Система успішно показала себе в тестовому режимі проти крилатих ракет та шахедів. Виявила 100% повітряних загроз без жодної помилки", - пише міністр.

Зазначаться, що Снайдер розпочав збір на 2 500 сенсорів вартістю 950 000 $. Загальна ціль — 12 500 сенсорів.

Доєднатися до збору можна за посиланням.