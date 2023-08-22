Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти

Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти

22 серпня, 2023 вiвторок
17:08
Суспільство Очільник МОН Оксен Лісовий

Суд відкрив адміністративну справу проти НАЗЯВО через припинення перевірки кандидатської дисертації міністра освіти й науки Оксена Лісового на плагіат

Про це повідомив у Facebook член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і юрист Микита Андрєєв, який подав відповідний позов.

Він заявив про "неприйнятність зупинення розгляду "плагіатних" справ.

"Члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти фактично не змогли реалізувати власні повноваження та визначитися щодо наявності чи відсутності проявів академічної недоброчесності", - написав Андрєєв.

Юрист просить суд "визнати протиправною бездіяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яка полягає у неприйнятті вмотивованого та вчасного рішення за наслідком розгляду повідомлень щодо можливих фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації" у роботі Оксена Лісового. Також він просить змусити НАЗЯВО розглянути повідомлення про можливий плагіат у роботі міністра. У разі виявлення плагіату НАЗЯВО має позбавити людину наукового ступеня, а в разі відсутності – прозвітувати про це, наголосив Андрєєв.

Своє звернення він мотивував бажанням навести лад у МОН, яке, на його думку, перебуває "у критичному стані".

Скандал із дисертацією Лісового

21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового очільником МОН замість Сергія Шкарлета. Нового міністра одразу ж звинуватили в плагіаті в його кандидатській дисертації.

23 березня Лісовий подав дисертацію на перевірку на плагіат.

30 травня чиновник оголосив про відмову від ступеня кандидата наук. За його словами, уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, тож Лісовий вирішив стати першим, хто випробує цей механізм на собі.

У червні стало відомо, що перевірку дисертації Лісового на плагіат призупинили. Причиною стала його відмова від наукового ступеня кандидата наук

Читайте також: Про "плагіат" Лісового. "Корочки" взагалі стають атавізмом

Новини
Україна
освіта
Читайте також:
Елла Лібанова
21 серпня, 2023 понедiлок
Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова
ЗСУ
21 серпня, 2023 понедiлок
В Україні можуть створити військову поліцію: чим займатиметься
Путін та Дерипаска
20 серпня, 2023 неділя
Російський мільярдер Дерипаска заявив про мирні перемовини щодо України "наприкінці вересня"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.48
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
22 серпня
17:42
тарифи
Шмигаль розповів, що буде з тарифами для населення в новому опалювальному сезоні
17:35
Обманула 500 родин: на Миколаївщині затримали шахрайку, яка обіцяла знайти інформацію про полонених
17:34
Скандал на форумі ветеранів: представницю опозиції Ірину Никорак, що займається питаннями військових та ветеранів, не пустили в залу
17:26
Оновлено
На фото: обшуки
В Україні провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК
17:22
Далекобійні ракети SCALP
Україна отримала першу партію ракет SCALP, надалі вони надходитимуть у "непоганому ритмі", - посол у Франції
17:09
арешт кайданки
Окупанти на Донеччині "засудили" полоненого азовця до 20 років ув'язнення
17:08
Іранський безпілотник "Мохаджер-6"
Літає до 24 годин: Іран представив удосконалену версію ударного дрона Mohajer-10
16:56
Чернігів
На Чернігівщині тимчасово заборонили проводити масові заходи
16:54
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Україна захищає себе в рамках міжнародного права, - Бербок про удари дронів по об'єктах у РФ
16:51
F-16 Нідерланди
Перша група українських пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16 у Данії
16:43
Хорватія
Хорватія надасть Україні пакет військової допомоги на 30€ млн
16:32
ветеран
Резніков: кожен українець, бачачи ветерана, має розуміти, що ця людина виграла для нього час
16:32
Ексклюзив
Ту-22М3
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
16:28
пакт "Молотова-Ріббентропа"
У річницю підписання пакту Молотова - Ріббентропа в ЄС нагадали Путіну про історію та обіцяли підтримку України
16:20
РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими
16:12
Андрій Юсов
З лікарями від нейтральних країн: Україна ініціює створення змішаних медкомісій для обміну полоненими
16:02
Ексклюзив
Люба Шипович
"Роту ударних БПЛА створили, завдання дали, а засобів для роботи не дали": волонтерка про проблеми закупівель для військових
16:00
Ексклюзив
ЗСУ
На південних околицях Роботиного ще присутній ворог, - військовослужбовець ЗСУ Бурлик
16:00
OPINION
Мирослав Гай
Гучне викриття російських агентів у Польщі. А що в Україні?
15:58
Оновлено
прапор України
Лідери 11 балканських країн прийняли декларацію на підтримку України
15:55
Анонс
День Незалежності України
В День Незалежності Еспресо проведе інформаційний марафон "Україна: Ціна свободи"
15:52
книжки
Захід тільки тепер почав відкривати для себе українську культуру, – лавреат Шевченківської премії Назаренко
15:51
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Нардеп Железняк: Енергоатом замовив для окупованої ЗАЕС рукавички на понад 7 млн грн за завищеними цінами
15:48
проєкт "Маріуполь Нескорений"
"Маріуполь Нескорений": у Києві відкрили виставку українських та іноземних художників
15:43
Диверсант на Рівненщині
Перейшов на бік рашистів: прикордонника підозрюють у зраді та дезертирстві
15:37
Пономарьов, Дзідзьо, Тополя та ALEKSEEV випустили спільну пісню "Миліша"
15:17
Футболісти Мілевський та Федецький розповіли, що зіграли ролі у фільмі "Довбуш"
15:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:09
штучний інтелект
Дослідження ООН: через розвиток ШІ клерки під загрозою звільнення
14:59
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
На відбудову медзакладів, які зруйнувала РФ, виділили 3 млрд грн: 358 об’єктів відновили повністю, 426 – частково
14:55
На фото: виставка художниці Світлани Фесенко
Мистецтво під час війни: у просторі PEN Ukraine відкрилась виставка картин
14:51
Ердоган і Путін
Президент Туреччини зустрінеться у РФ з Путіним: планують обговорити "зерновий коридор", - ЗМІ
14:45
Московський суд залишив без змін термін ув'язнення українського правозахисника Буткевича
14:31
прапор України
У Музеї книги і друкарства оголосили святкові заходи до Дня Незалежності України. Програма
14:28
Ексклюзив
Валерій Пекар
"Активна меншість має сформувати порядок денний для України після війни": громадський діяч Пекар назвав 4 головні принципи
14:24
Новини компаній
Бій на виживання: як тютюнова компанія інвестує в Україну під час війни
14:17
SpaceX Falcon
Компанія SpaceX запустила у космос 21 супутник Starlink
14:13
МВФ
МВФ не зарахує Україні виконання маяка через підміну тексту законопроєкту, – Железняк
14:07
Toyota
Toyota мусила зупинити виробництво в Чехії через дефіцит деталей
14:03
OPINION
Марк Діксон
Розпустимо BRICS і створимо CRANKS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV