Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти

Про це повідомив у Facebook член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і юрист Микита Андрєєв, який подав відповідний позов.

Він заявив про "неприйнятність зупинення розгляду "плагіатних" справ.

"Члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти фактично не змогли реалізувати власні повноваження та визначитися щодо наявності чи відсутності проявів академічної недоброчесності", - написав Андрєєв.

Юрист просить суд "визнати протиправною бездіяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яка полягає у неприйнятті вмотивованого та вчасного рішення за наслідком розгляду повідомлень щодо можливих фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації" у роботі Оксена Лісового. Також він просить змусити НАЗЯВО розглянути повідомлення про можливий плагіат у роботі міністра. У разі виявлення плагіату НАЗЯВО має позбавити людину наукового ступеня, а в разі відсутності – прозвітувати про це, наголосив Андрєєв.

Своє звернення він мотивував бажанням навести лад у МОН, яке, на його думку, перебуває "у критичному стані".

Скандал із дисертацією Лісового

21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового очільником МОН замість Сергія Шкарлета. Нового міністра одразу ж звинуватили в плагіаті в його кандидатській дисертації.

23 березня Лісовий подав дисертацію на перевірку на плагіат.

30 травня чиновник оголосив про відмову від ступеня кандидата наук. За його словами, уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, тож Лісовий вирішив стати першим, хто випробує цей механізм на собі.

У червні стало відомо, що перевірку дисертації Лісового на плагіат призупинили. Причиною стала його відмова від наукового ступеня кандидата наук

Читайте також: Про "плагіат" Лісового. "Корочки" взагалі стають атавізмом