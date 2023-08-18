Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Перший квартал 2024 року": Згурець назвав оптимістичний прогноз щодо надання Україні F-16
Ексклюзив

"Перший квартал 2024 року": Згурець назвав оптимістичний прогноз щодо надання Україні F-16

18 серпня, 2023 п'ятниця
10:41
Війна з Росією винищувач F-16

Україна може отримати винищувачі F-16 і підготовлених пілотів щонайменше за три - шість місяців

Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо

За його словами, головним чинником, який впливатиме на появу винищувачів в Україні, буде пришвидшення темпу підготовки пілотів.

"У найкращому разі це займе від трьох до шести місяців. Якщо ми почнемо найближчим часом, лише перший квартал наступного року може бути рубежем, коли можливо очікувати, за найоптимістичнішими оцінками, появи винищувачів F-16 і першої ескадрильї підготовлених пілотів разом з техніками", - наголосив експерт.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

17 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що партнери стали ближче до надання F-16 Україні, а очільник МЗС Дмитро Кулеба натякнув на хороші новини незабаром.

18 серпня МЗС Данії підтвердило, що США схвалили надання Україні F-16.

Новини
Сергій Згурець
F-16
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Читайте також:
Олексій Арестович
17 серпня, 2023 четвер
"Цікаво, що буде": на Арестовича подали заяву в СБУ через висловлювання, що українці "розлюднили окупантів" 
Дмитро Медведєв
15 серпня, 2023 вiвторок
Медведєв заявив, що Україні для вступу в НАТО доведеться відмовитися від Києва
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
16 серпня, 2023 середа
"У них на кордонах сидить Росія": посол Корнійчук про причину, з якої Ізраїль відмовляється надавати Україні ППО
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
18 серпня
10:57
Окупанти зімітували явку
Українська розвідка закликала жителів ТОТ надавати інформацію про причетних до псевдовиборів
10:54
У Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі
У Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі
10:54
Оновлено
F-16 Нідерланди
Данія та Нідерланди підтвердили, що США схвалили надання Україні F-16
10:37
Збирав інформацію для ГРУ РФ про прильоти у Дніпрі
Збирав інформацію для ГРУ РФ про прильоти у Дніпрі: під варту взяли ймовірного російського агента
10:27
Україна готова надати в користування європейським партнерам до 15 млрд кубометрів газосховищ
10:22
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи на аеродромі
У Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров
10:16
Обстріл Херсонщини
Росіяни вночі вдарили по Херсонщині: поранена жінка
10:08
OPINION
Михайло Басараб
Розпад Росії мають очолити не росіяни
09:57
Харківщина
Армія РФ протягом доби атакувала 9 областей України: 2 загиблих, 3 поранених
09:48
Огляд
міжнародний огляд
У РФ створюють 6 тис. БпЛА, щоб атакувати українські міста, США погодилися передати ЗСУ F-16. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
09:46
курс долара
Курс валют на 18 серпня: ціни в обмінниках підскочили
09:40
коштовності з британського музею
Вкрадені експонати з Британського музею помітили на eBay, їх продають за $50
09:25
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
РФ намагається підірвати національну ідентичність українців на ТОТ, - розвідка Британії
09:23
російські військові окупанти
На Херсонщині місцеві колаборанти вимагають розпочати навчання для дітей за російською шкільною програмою
09:15
Ексклюзив
Андрющенко заявив, що РФ будує нову лінію оборони поблизу Маріуполя
08:56
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати"
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати" до Дня Незалежності
08:43
Замах на заступника голови ДПС
На заступника голови ДПС скоїли замах, - Гетманцев
08:28
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС
08:25
пожежа у лісі
У Канаді евакуйовують жителів одного з регіонів через масштабні пожежі
08:07
Інфографіка
Окупанти
Два гелікоптери, 460 солдатів і 12 бойових бронемашин: втрати Росії за добу війни в Україні
08:06
OPINION
Павло Клімкін
Єнсен натякнув на те, що союзники передбачають патову ситуацію у війні з Росією
08:01
Ексклюзив
україна українці
Чисельність населення України до 2037 року та яким буде життя після війни. Прогноз Інституту демографії
07:48
Олександр Журавель_ протез
У Мінсоцполітики сказали, хто має право на безоплатний протез ще до встановлення інвалідності
07:35
ЗСУ
ISW пояснив, чим важливий прорив оборони РФ у районі Роботино на Запоріжжі
07:05
Іловайськ
18 серпня. Річниця від дня, коли українські військові увійшли в Іловайськ – "Іловайський котел" (2014)
06:44
прапори України та США
Держдеп США: Перемога України означає цілковите вигнання РФ з її території
06:30
Фукусіма
Хакери атакували японські ядерні сайти через план скидання води з Фукусіми
06:15
У столиці Колумбії сталися землетруси, є загибла
05:51
Анонс
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
05:46
окупанти орки
У батальйоні бойовиків "Восток" запропонували Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, - ISW
05:08
Оновлено
Кремль москва
У Москві прогриміли вибухи: влада заявляє про падіння уламків в районі Експоцентру. Хронологія подій
04:29
Володимир Зеленський
Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням
03:55
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Трансферна сага завершена: авторитетний інсайдер назвав нову команду Малиновського
02:22
Ентоні Джошуа та Олександр Усик (праворуч)
Промоутер анонсував завершення кар'єри Джошуа
02:09
фейк фейкові новини
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 серпня
01:44
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Казахстан заблокував сайт російського пропагандистського каналу "Царьград" за екстремізм
01:26
Оновлено
Аріс
Грецькі журналісти виступили проти героїв "Азову" та зірвали пресконференцію присвячену матчу "Динамо" - "Аріс"
00:53
ФСБ
ФСБ допитала малолітніх дітей у справі проти їхньої матері про дискредитацію армії РФ
00:27
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Дипломат Омелян: Китай із жахом відчуває, що його армія на радянських технологіях не здатна перемогти Захід
00:23
росія флот
Росія звинуватила Україну в атаці на Чорноморський флот
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV