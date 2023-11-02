Коли час звернутися до фахівця. Психологиня назвала перший маркер

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми тілесно реагуємо на стрес, тобто тіло зразу нам каже, що небезпека. Важливою є співпраця з лікарями, турбота про себе. Для мене перший дзвінок – сон. Якщо у людини щось відбувається зі сном: не висипається, прокидається, не може заснути – це одні з перших маркерів, коли треба шукати допомоги в двох місцях. Йти до лікаря, бо бувають соматичні проблеми, які треба вирішувати медикаментозно, і також відразу йти до психолога", - порадила психологиня.

За її словами, порушення сну відбувається через велику тривогу, яка має якусь свою причину.

"Люди збільшують вимоги до себе, але нема усвідомлення, що зі 100 одиниць енергії, які ми мали до війни, зараз маємо якийсь мінус від тієї енергії. У кожного цей мінус енергії різний. Однак ми продовжуємо жити зі своїми обов'язками, турботами, але, крім того, у нас є безсонні ночі від наших тривог, кожен день якісь новини. Тобто енергії ми потребуємо ще більше, а апріорі маємо її менше. Тому закликаю всіх українців усвідомити й зрозуміти, що ми потребуємо турботи про себе зараз як ніколи, бо інакше ми не справимося і вигорання буде дуже швидке", - зауважила Юлія Красніхіна.

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