Петиція про заборону надання українського громадянства Невзорову набрала потрібну кількість голосів
Електронна петиція до президента Зеленського з вимогою заборонити надавати російському опозиціонеру громадянство України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів
Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
Петицію під назвою "Заборона надання громадянства поплічнику Путіна Невзорову О.Г." зареєструвала 8 червня Євгенія Володимирівна Шевченко.
На її думку, позиція Невзорова, який "проти вбивств і зґвалтувань українців", є невіддільною для будь-якого свідомого громадянина у своїй країні.
"Нехай далі буде молодцем і нарешті попрацює на благо своєї Росії. Але подібна позиція не є приводом розкидатись нашим громадянством! За таким принципом ми можемо французів і німців нагородити українським громадянством! І ще пів світу… Але таким кроком ми вщент втоптуємо в побиту ракетами й бомбами нашу землю життя і заслуги наших воїнів, українських, і тих воїнів, котрі приїхали нас рятувати за покликом свого серця і вони не мають цього громадянства", - зазначила авторка.
- 3 червня Невзоров підтвердив набуття громадянства України.
- Того ж дня ДМС підтвердила указ президента про надання Невзорову громадянства України.
- 6 червня Зеленський пояснив можливе надання громадянства Невзорову необхідністю "хитати Росію", а секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський журналіст Олександр Незворов ще не отримав український паспорт.
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