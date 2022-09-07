Петиція про заборону надання українського громадянства Невзорову набрала потрібну кількість голосів

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Петицію під назвою "Заборона надання громадянства поплічнику Путіна Невзорову О.Г." зареєструвала 8 червня Євгенія Володимирівна Шевченко.

На її думку, позиція Невзорова, який "проти вбивств і зґвалтувань українців", є невіддільною для будь-якого свідомого громадянина у своїй країні.

"Нехай далі буде молодцем і нарешті попрацює на благо своєї Росії. Але подібна позиція не є приводом розкидатись нашим громадянством! За таким принципом ми можемо французів і німців нагородити українським громадянством! І ще пів світу… Але таким кроком ми вщент втоптуємо в побиту ракетами й бомбами нашу землю життя і заслуги наших воїнів, українських, і тих воїнів, котрі приїхали нас рятувати за покликом свого серця і вони не мають цього громадянства", - зазначила авторка.

3 червня Невзоров підтвердив набуття громадянства України.

Того ж дня ДМС підтвердила указ президента про надання Невзорову громадянства України.

6 червня Зеленський пояснив можливе надання громадянства Невзорову необхідністю "хитати Росію", а секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський журналіст Олександр Незворов ще не отримав український паспорт.