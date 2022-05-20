Петро Порошенко: для початку "депутінізації" світу потрібен шостий пакет санкцій

Про це передає пресслужба партії "ЄС".

"Нам слід "депутінізувати" світ. А це означає, що треба припинити фінансування Путіна. І це не лише про нафту і газ. Не лише про ядерне паливо та вугілля. Треба зупинити міжнародну торгівлю з росією. Все це починається саме зараз, з шостого пакета санкцій Європейського Союзу. З наступної стадії санкцій Сполучених Штатів. І це є початком кінця путінського режиму", – вважає Порошенко.

"Далі має бути блокування російського транспортування, включно з російськими нафтовими танкерами, комерційними кораблями. Слід їх зупинити з тим, щоб не дозволити доставляти будь-які товари з росії. Все це для того, щоб припинити фінансування створення бомб, які потім вбивають українців", – зазначає Порошенко.

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