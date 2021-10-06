Pfizer у рамках дослідження планує вакцинувати від COVID-19 все населення міста у Бразилії
Компанія Pfizer заявила про плани вакцинувати усе населення міста Толедо старше 12 років
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Населення міста становить 143 тис. осіб.
Дослідження проводитимуть Pfizer, Національна програма Бразилії з вакцинації, місцеві органи охорони здоров’я, університет та медзаклади.
За даними Pfizer, мета дослідження - вивчення поведінки COVID-19 в "реальному сценарії" після вакцинації.
- Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в Моршині 16 квітня. Мета – колективний імунітет місцевих мешканців і працівників санаторіїв, щоб зробити місто безпечнішим і відкрити курорт.
- У місті Моршин (Львівська область) за неповний місяць 61% населення отримали щеплення в рамках проєкту із масової вакцинації.
- Станом на 2 серпня у Моршині принаймні першою дозою було щеплено 72,4% дорослого населення.
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