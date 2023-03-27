Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я б сказав, що під Авдіївкою зараз відбувається певна оперативна пауза. На мою думку, ворог переформатовує свої сили для можливого наступу чи оборони. Противник зазнає значних втрат попри чудову логістику біля Донецька, звідки росіяни можуть швидко підкидати сюди й живу силу, і техніку. Однак ворог взяв оперативну паузу. Ми настільки звикли тут до масових та постійних обстрілів, що цей день, відносної тиші, нас дуже насторожує. Ми чекаємо дій ворога, які можуть бути як наступального, так і оборонного характеру", - зазначив боєць "Легіону Свободи".

Максим Морозов припустив можливий варіант того, що противник видихся на Авдіївському напрямку, тому росіянам зараз треба перейти в оборону чи взяти оперативну паузу, аби дочекатися сил підкріплення та техніки.

"Певний час у нас була тиша, а для Авдіївки декілька годин тиші – це дуже довго. Я вважаю, що тут може бути тільки два варіанти, або ворог переходить до оборони, або він готується з новими силами до наступу з півночі чи півдня Авдіївки", - сказав Морозов.