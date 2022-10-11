Під час атаки ворога на Україну ППО збила 8 дронів і 18 ракет
Сьогодні під час повітряної тривоги сили Протиповітряної оборони ЗСУ знищили 8 дронів-камікадзе і 18 ракет різного типу армії РФ
Про це інформує в Медіацентрі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"З 3 ночі до 5:30 на південному напрямку відбувалася атака дронів. Було збито відразу 8 дронів-камікадзе. Це успішний результат. Декільком вдалося пролетіти, але основну масу збили. Перша хвиля атаки продовжилась зі стратегічних бомбардувальників – Ту-160, Ту-95, які злітають з району Астрахані. Це стратегічні ракетоносці, які здатні нести багато ракет – 8-12. Ракети Ха-101, Ха – 155, одна коштує 30 мільйонів доларів, і здатна долати відстань у 5,5 тисяч кілометрів", - пояснив Ігнат.
Зранку таких ракет випустили близько чотирьох і всі знищені ППО. Загалом, 11 жовтня українські захисники збили 18 ракет різного типу.
"Ракети літають, маневрують - це безумовно. Використовуючи дані розвідок, окупанти будуть прокладати маршрути для цих ракет з Чорного моря. Для типу - Калібр та Іскандер, росіяни прокладають маршрути, де ймовірно є слабкість у наших ППО, щоб знищити ті цілі, які вони собі намітили. Але ми також робимо свої ходи, щоб цього не сталось", - додав Ігнат.
Також Повітряні сили ЗСУ інформують, що сьогодні під час повітряної тривоги з 9:30 до першої години дня сили ППО знищили 14 крилатих ракет російських окупантів.
"Під час другої хвилі атаки з 9:30 по 13:00 11 жовтня (за попередніми даними) знищено ще 14 крилатих ракет окупантів підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами ПЗРК", - йдеться в повідомленні.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
- У Рівненській області напередодні, 10 жовтня, сили протиповітряної оборони збили три повітряні цілі.
- 11 жовтня у шести областях було чути вибухи, людей просять залишатися в укриттях.
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