Про це інформує в Медіацентрі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З 3 ночі до 5:30 на південному напрямку відбувалася атака дронів. Було збито відразу 8 дронів-камікадзе. Це успішний результат. Декільком вдалося пролетіти, але основну масу збили. Перша хвиля атаки продовжилась зі стратегічних бомбардувальників – Ту-160, Ту-95, які злітають з району Астрахані. Це стратегічні ракетоносці, які здатні нести багато ракет – 8-12. Ракети Ха-101, Ха – 155, одна коштує 30 мільйонів доларів, і здатна долати відстань у 5,5 тисяч кілометрів", - пояснив Ігнат.

Зранку таких ракет випустили близько чотирьох і всі знищені ППО. Загалом, 11 жовтня українські захисники збили 18 ракет різного типу.

"Ракети літають, маневрують - це безумовно. Використовуючи дані розвідок, окупанти будуть прокладати маршрути для цих ракет з Чорного моря. Для типу - Калібр та Іскандер, росіяни прокладають маршрути, де ймовірно є слабкість у наших ППО, щоб знищити ті цілі, які вони собі намітили. Але ми також робимо свої ходи, щоб цього не сталось", - додав Ігнат.

Також Повітряні сили ЗСУ інформують, що сьогодні під час повітряної тривоги з 9:30 до першої години дня сили ППО знищили 14 крилатих ракет російських окупантів.

"Під час другої хвилі атаки з 9:30 по 13:00 11 жовтня (за попередніми даними) знищено ще 14 крилатих ракет окупантів підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами ПЗРК", - йдеться в повідомленні.

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