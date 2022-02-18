Під час кар'єри мене постійно якось називали, - найкращий тенісист світу Джокович відповів людям, які обзивають його "антиваксом"
Сербський тенісист Новак Джокович пояснив своє рішення не вакцинуватись від коронавірусу тим, що він ретельно перевіряє все, що потрапляє в його організм
Про це повідомляє tennismajors.com
"Я - елітний спортсмен і тричі перевіряю все, що потрапляє до мого організму. Якщо щось змінює моє тіло на 0,5% - я це відчуваю. Тож я просто обережно підходжу до прийняття рішення, не поспішаю. Я відкритий новим ідеям. І житиму з наслідками того рішення, яке я ухвалив. Я підтримую право вибору. Кожна людина має право самостійно приймати рішення щодо її здоров'я", - сказав сербський тенісист Новак Джокович.
Джокович, який очолює рейтинг найкращих тенісистів світу ATP, також відповів фанатам, які називають його антивакцинатором.
"Мені не подобається, що на мене навішують ярлики та вважають частиною певних рухів. Я ніколи не казав, що їх підтримую. Я завжди намагався поважати вибір кожної людини, і я сподіваюся, що люди поважатимуть мій вибір. Під час кар'єри мене постійно якось називали, в цьому нічого нового. Хтось тебе підтримує, хтось – ні. Це все, що я скажу", – сказав Джокович.
- Нагадаємо, 16 січня Новака Джоковича депортували з Австралії через відсутність щеплення від COVID-19.
- 3 лютого іспанське видання Marca повідомила, що Джокович вирішив вакцинуватися після депортації з Австралії, де серб не зміг взяти участі в турнірі Grand Slam.
- 15 лютого сербський тенісист пояснив, що він не є антивакцинатором від коронавірусу, але відстоює свободу і право вибору.
- Ірландська авіакомпанія Ryanair дотепно відреагувала на позицію серба Новака Джоковича стосовно вакцинації від коронавірусу.
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