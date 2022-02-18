Під час кар'єри мене постійно якось називали, - найкращий тенісист світу Джокович відповів людям, які обзивають його "антиваксом"

Про це повідомляє tennismajors.com



"Я - елітний спортсмен і тричі перевіряю все, що потрапляє до мого організму. Якщо щось змінює моє тіло на 0,5% - я це відчуваю. Тож я просто обережно підходжу до прийняття рішення, не поспішаю. Я відкритий новим ідеям. І житиму з наслідками того рішення, яке я ухвалив. Я підтримую право вибору. Кожна людина має право самостійно приймати рішення щодо її здоров'я", - сказав сербський тенісист Новак Джокович.



Джокович, який очолює рейтинг найкращих тенісистів світу ATP, також відповів фанатам, які називають його антивакцинатором.



"Мені не подобається, що на мене навішують ярлики та вважають частиною певних рухів. Я ніколи не казав, що їх підтримую. Я завжди намагався поважати вибір кожної людини, і я сподіваюся, що люди поважатимуть мій вибір. Під час кар'єри мене постійно якось називали, в цьому нічого нового. Хтось тебе підтримує, хтось – ні. Це все, що я скажу", – сказав Джокович.

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