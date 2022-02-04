Під час суду Саакашвілі вимагав пустити до нього лікаря

Про це пише Грузия Online.



"Ось уже п'ять тижнів мій особистий лікар Ніка Кіпшидзе, який приїхав із Нью-Йорка, щодня пише заяви, щоб його допустили до мене. Перукаря пустили за день. За наказом Іванішвілі до мене вже п'ять тижнів не пускають лікарів, це за тих умов, коли у мене дуже сильна слабкість, уперше в моєму житті у мене серйозні проблеми з гіпертонією, у мене дуже сильна анемія, багато інших процесів, стан погіршується з кожним днем", - заявив Міхеїл Саакашвілі.



Сьогодні, 4 лютого, на засідання суду вивчатимуть докази обвинувачення. Також прокуратура представить своїх свідків.

Ось уже п'ять тижнів мій особистий лікар Ніка Кіпшидзе, який приїхав із Нью-Йорка, щодня пише заяви, щоб його допустили до мене. Перукаря пустили за день. За наказом Іванішвілі до мене вже п'ять тижнів не пускають лікарів, це за тих умов, коли у мене дуже сильна слабкість, уперше в моєму житті у мене серйозні проблеми з гіпертонією, у мене дуже сильна анемія, багато інших процесів, стан погіршується з кожним днем.

Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.

За даними Спеціальної пенітенціарної служби, Саакашвілі тимчасово залишається у Горійському військовому шпиталі.

Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.

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