Під час суду Саакашвілі вимагав пустити до нього лікаря
У Тбілісі на судовому процесі щодо незаконного перетину кордону експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі вимагав допустити до нього особистого лікаря
Про це пише Грузия Online.
"Ось уже п'ять тижнів мій особистий лікар Ніка Кіпшидзе, який приїхав із Нью-Йорка, щодня пише заяви, щоб його допустили до мене. Перукаря пустили за день. За наказом Іванішвілі до мене вже п'ять тижнів не пускають лікарів, це за тих умов, коли у мене дуже сильна слабкість, уперше в моєму житті у мене серйозні проблеми з гіпертонією, у мене дуже сильна анемія, багато інших процесів, стан погіршується з кожним днем", - заявив Міхеїл Саакашвілі.
Сьогодні, 4 лютого, на засідання суду вивчатимуть докази обвинувачення. Також прокуратура представить своїх свідків.
Ось уже п'ять тижнів мій особистий лікар Ніка Кіпшидзе, який приїхав із Нью-Йорка, щодня пише заяви, щоб його допустили до мене. Перукаря пустили за день. За наказом Іванішвілі до мене вже п'ять тижнів не пускають лікарів, це за тих умов, коли у мене дуже сильна слабкість, уперше в моєму житті у мене серйозні проблеми з гіпертонією, у мене дуже сильна анемія, багато інших процесів, стан погіршується з кожним днем.
- Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.
- За даними Спеціальної пенітенціарної служби, Саакашвілі тимчасово залишається у Горійському військовому шпиталі.
- Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.
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