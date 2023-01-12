Про це він розповів в етері Еспресо.



Речник Східного угрупування військ дав коментар щодо ситуації біля Кремінної.

"На цьому напрямку російські війська ротують свої підрозділи, у тому числі й десантні. Також пробують час від часу атакувати. За цю добу намагалися активізуватися у районі Стельмахівки та Кремінної, але у чергове, як і у попередню добу, противник отримав потужний удар як артилерією, так і стрілецькою зброєю, і у результаті ворог втратив 69 вбитими та 92 пораненими, декілька авто, а також був вражений ворожий склад з боєприпасами. Успіху противник не досяг на цій ділянці фронту", - розказав Сергій Череватий.