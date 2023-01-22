Під західну техніку в Україні створюють нові військові частини, - CNN

Про це мовиться в матеріалі CNN.

"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою", - сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За переконанням командувача, наступний етап цієї війни буде саме про танки: і не про радянські Т-72, ​​а більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 та британські Challenger. Тож українським захисникам потрібно навчитися використовувати цю техніку:

"Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard - якщо ми їх отримаємо", - додав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що загальна позиція партнерів щодо перемоги України вже сформована.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Україну, він також заявив, що ФРН не гаятиме часу та надалі обговорюватиме з союзниками питання щодо танків Leopard 2 для ЗСУ.

Пізніше верховний представник Європейської комісії Жозеп Боррель ствердив, що союзники не ухвалили політичне рішення про передачу Україні сучасних танків Leopard 2 переважно через позицію Німеччини.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb