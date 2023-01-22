Під західну техніку в Україні створюють нові військові частини, - CNN
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив в інтерв'ю CNN, що в Україні створюють нові військові частини, очікуючи на техніку від західних партнерів
Про це мовиться в матеріалі CNN.
"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою", - сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За переконанням командувача, наступний етап цієї війни буде саме про танки: і не про радянські Т-72, а більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 та британські Challenger. Тож українським захисникам потрібно навчитися використовувати цю техніку:
"Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard - якщо ми їх отримаємо", - додав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.
- Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
- Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що загальна позиція партнерів щодо перемоги України вже сформована.
- Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Україну, він також заявив, що ФРН не гаятиме часу та надалі обговорюватиме з союзниками питання щодо танків Leopard 2 для ЗСУ.
- Пізніше верховний представник Європейської комісії Жозеп Боррель ствердив, що союзники не ухвалили політичне рішення про передачу Україні сучасних танків Leopard 2 переважно через позицію Німеччини.
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