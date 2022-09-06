Про це розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Є випадки, коли вони добровільно підіймали білий прапор, а також випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд", - сказала Гуменюк.

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Складати зброю, на думку речниці, окупантів змушує безвихідь.

"Вони розуміють, що нові сили підтягувати нізвідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їхнє спілкування свідчить, що вони тут вже давно і сили на фініші", - зауважила речниця.

Окупант з Херсонщини поскаржився дружині на безвихідь. "Все мосты разъ**бали, мы просто здесь в полной ж**пе".

У вечірньому зведенні 6 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові ведуть з високою інтенсивністю повітряну розвідку БпЛА та намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.

У окупованому Бердянську біля будівлі адміністрації підірвали автомобіль із "комендантом" міста.

Журналіст Сергій Нікітенко розповів, що окупанти заборонили ввозити гуманітарні вантажі на Херсонщину з підконтрольної території України.

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