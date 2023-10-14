Підлітків у США надають перевагу YouTube: він обійшов за популярністю Netflix, - опитування
Відеохостинг YouTube уперше випередив стримінгову платформу Netflix за популярністю серед підлітків – тінейджери проводять за переглядом відео на YouTube 29,1% свого щоденного часу
Про це пише CNBC із посиланням на результати нового опитування інвестиційного банку Piper Sandler.
"Ці дані свідчать про те, що стримінговий бізнес стає все більш конкурентним, і підкреслюють сильні позиції YouTube як безкоштовного постачальника онлайн-відео, особливо серед молоді", - йдеться у повідомленні.
Підлітки, опитані банком, сказали, що проводять 29,1% свого щоденного часу за переглядом відео на YouTube, який вперше випередив Netflix (28,7%). Час, проведений на YouTube, збільшився з весни, додавши майже один відсотковий пункт, в той час як показник Netflix впав більш ніж на два відсоткових пункти.
Починаючи з 2001 року, Piper Sandler двічі на рік публікує опитування американських підлітків про їхні улюблені бренди, гаджети та ресторани. У вересневому опитуванні було опитано понад 9 тис підлітків по всій території США, середній вік яких трохи менше 16 років.
Деякі інвестори вважають, що розуміння того, як молодь витрачає свої гроші, може допомогти виявити тенденції в економіці в цілому.
Netflix і YouTube були двома явними лідерами з точки зору щоденного споживання відео на кожній платформі.
Згідно з опитуванням, платформа Hulu опинилася на третьому місці з часткою близько 7%. Prime Video та Disney+ також збільшили свою частку.
При цьому в опитування підлітки зазначили, що проводять менше часу, переглядаючи кабельне телебачення.
Результати Piper Sandler не порівнюють YouTube і Netflix з TikTok. Натомість у дослідженні порівнюється китайська відеоплатформа з такими соціальними мережами, як Instagram та Snapchat.
Опитування показало, що 38% підлітків назвали TikTok своєю улюбленою соціальною мережею, тоді як Instagram лідирує за кількістю щомісячних відвідувань.
Підлітки, опитані інвестиційним банком, також заявили, що проводять близько чотирьох з половиною годин на день у соціальних мережах, що більше, ніж у попередніх опитуваннях.
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