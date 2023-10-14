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Підлітків у США надають перевагу YouTube: він обійшов за популярністю Netflix, - опитування

14 жовтня, 2023 субота
00:58
Технології На фото: Павло Вишебаба на Netflix у документальному серіалі "Матері війни"

Відеохостинг YouTube уперше випередив стримінгову платформу Netflix за популярністю серед підлітків – тінейджери проводять за переглядом відео на YouTube 29,1% свого щоденного часу

Про це пише CNBC із посиланням на результати нового опитування інвестиційного банку Piper Sandler.

"Ці дані свідчать про те, що стримінговий бізнес стає все більш конкурентним, і підкреслюють сильні позиції YouTube як безкоштовного постачальника онлайн-відео, особливо серед молоді", - йдеться у повідомленні.

Підлітки, опитані банком, сказали, що проводять 29,1% свого щоденного часу за переглядом відео на YouTube, який вперше випередив Netflix (28,7%). Час, проведений на YouTube, збільшився з весни, додавши майже один відсотковий пункт, в той час як показник Netflix впав більш ніж на два відсоткових пункти.

Починаючи з 2001 року, Piper Sandler двічі на рік публікує опитування американських підлітків про їхні улюблені бренди, гаджети та ресторани. У вересневому опитуванні було опитано понад 9 тис підлітків по всій території США, середній вік яких трохи менше 16 років.

Деякі інвестори вважають, що розуміння того, як молодь витрачає свої гроші, може допомогти виявити тенденції в економіці в цілому.

Netflix і YouTube були двома явними лідерами з точки зору щоденного споживання відео на кожній платформі.

Згідно з опитуванням, платформа Hulu опинилася на третьому місці з часткою близько 7%. Prime Video та Disney+ також збільшили свою частку.

При цьому в опитування підлітки зазначили, що проводять менше часу, переглядаючи кабельне телебачення.

Результати Piper Sandler не порівнюють YouTube і Netflix з TikTok. Натомість у дослідженні порівнюється китайська відеоплатформа з такими соціальними мережами, як Instagram та Snapchat.

Опитування показало, що 38% підлітків назвали TikTok своєю улюбленою соціальною мережею, тоді як Instagram лідирує за кількістю щомісячних відвідувань.

Підлітки, опитані інвестиційним банком, також заявили, що проводять близько чотирьох з половиною годин на день у соціальних мережах, що більше, ніж у попередніх опитуваннях.

  • Netflix остаточно ліквідує сервіс прокату DVD-дисків поштою, з якого починала 25 років тому.
  • Netflix інвестував в український контент декілька мільйонів доларів.
Netflix
США
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