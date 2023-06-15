Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко в етері Еспресо.

"Ще один ордер і для Путіна, і для інших військових керівників, причетних до вчинення цього теракту, до підриву греблі (Каховської ГЕС, - ред.), до застосування зброї масового знищення через затоплення цивільних територій нашої держави та завдання величезних екологічних і людських збитків. Саме тому в міжнародному праві підрив дамб кваліфікують як застосування зброї масового знищення. Покарання неминуче, а ордер видають довічно", - наголосив він.

Валентин Наливайченко зауважив, що рішення Гаазького трибуналу важливе й для масштабнішої конфіскації російських активів у всьому світі.