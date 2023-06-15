Підрив Каховської ГЕС: Гаазький суд має видати ще один ордер на арешт Путіна, - Наливайченко
Гаазький трибунал має видати довічний ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підрив Каховської ГЕС, що важливо для масштабнішої конфіскації російських активів
Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко в етері Еспресо.
"Ще один ордер і для Путіна, і для інших військових керівників, причетних до вчинення цього теракту, до підриву греблі (Каховської ГЕС, - ред.), до застосування зброї масового знищення через затоплення цивільних територій нашої держави та завдання величезних екологічних і людських збитків. Саме тому в міжнародному праві підрив дамб кваліфікують як застосування зброї масового знищення. Покарання неминуче, а ордер видають довічно", - наголосив він.
Валентин Наливайченко зауважив, що рішення Гаазького трибуналу важливе й для масштабнішої конфіскації російських активів у всьому світі.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- 14 червня Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином.
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