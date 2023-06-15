Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Підрив Каховської ГЕС: Гаазький суд має видати ще один ордер на арешт Путіна, - Наливайченко
Ексклюзив

Підрив Каховської ГЕС: Гаазький суд має видати ще один ордер на арешт Путіна, - Наливайченко

15 червня, 2023 четвер
21:14
Війна з Росією Каховська ГЕС, підтоплення

Гаазький трибунал має видати довічний ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підрив Каховської ГЕС, що важливо для масштабнішої конфіскації російських активів

Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко в етері Еспресо.

"Ще один ордер і для Путіна, і для інших військових керівників, причетних до вчинення цього теракту, до підриву греблі (Каховської ГЕС, - ред.), до застосування зброї масового знищення через затоплення цивільних територій нашої держави та завдання величезних екологічних і людських збитків. Саме тому в міжнародному праві підрив дамб кваліфікують як застосування зброї масового знищення. Покарання неминуче, а ордер видають довічно", - наголосив він.

Валентин Наливайченко зауважив, що рішення Гаазького трибуналу важливе й для масштабнішої конфіскації російських активів у всьому світі.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
  • 14 червня Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином.
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Валентин Наливайченко
Херсонщина
Гаазький трибунал
Гаага
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
Читайте також:
окупанти
14 червня, 2023 середа
У Пологах окупанти перевдягаються у цивільне і кидають блокпости, в місті поменшало військової техніки, - мер
14 червня, 2023 середа
Розслідування підриву "Північного потоку": Швеція заявила про завершальну фазу
путін та шойгу
14 червня, 2023 середа
Конфлікт загострюється: Пригожин ігнорує накази вже не тільки Шойгу, а й Путіна, - політичний експерт Ейдман
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.84
    Купівля 36.84
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
15 червня
22:30
Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ прибув на ЗАЕС та оцінив її безпеку після підриву Каховської ГЕС
22:15
Шотландська дика кішка
У Шотландії вперше випустили у природу вирощених у неволі диких котів
21:44
Африканські лідери у Польщі
Відведення військ РФ, експорт зерна, питання арешту Путіна: Reuters дізналося деталі мирних пропозицій африканських лідерів
21:06
Володимир Зеленський
Зеленський: успіх контрнаступу України означатиме для РФ програш у війні
21:04
Голодомор
Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українців: слово за парламентом
20:33
Рамштайн
Резніков за підсумками "Рамштайну": Упевнений, що в нас буде "пташина коаліція"
20:28
Росавіація
Росавіація майже півтора року розслідує масштабну кібератаку: джерела стверджують, що вірус у систему внесла українка
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Диктатор і "квартирне питання"
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 477-го дня війни: до підготовки українських бійців залучено 33 країни на трьох континентах, а США, Велика Британія, Данія та Нідерланди оголосили пакет допомоги для ППО України
19:39
Олександр Лукашенко
У Білорусі дозволили порушувати кримінальні справи проти померлих
19:23
Атака на Кривий Ріг
Кількість жертв ракетного удару росіян по Кривому Рогу в ніч на 13 червня зросла до 13
19:11
Кадирівці
Кадиров заявив, що підрозділ "Ахмат" розпочав охорону кордону РФ у Бєлгородській області
19:02
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ за день знищили 20 "шахедів", ворожий ЗРК С-300 та 3 склади боєприпасів, - Генштаб
18:27
F-16
Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 почалися. Речник ПС ЗСУ сказав, що "процес розтягнутий"
18:06
OPINION
Петро Олещук
"Моралізатор" Арестович як смерть гуманізму
17:55
збита ракета
Командир бригади, яка збила 6 "кинджалів" над Києвом: "Був шокований витримкою військових, вони не запанікували ні на секунду"
17:43
PR
В Україні з'явився унікальний бренд телевізорів G+ для зручного перегляду фільмів
17:34
генерал Марк Міллі
Генерал Міллі: для підготовки українських бійців відкрито понад 40 навчальних центрів, залучено 33 країни на трьох континентах
17:23
Олешки
Унаслідок затоплення Олешок зруйновано багато будинків, кількість загиблих визначити неможливо, – мер
17:06
ППО
Сотні ракет протягом кількох тижнів: США, Британія, Данія та Нідерланди посилять ППО України
16:52
Володимир Зеленський
Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї до України
16:45
США Японія
Японія домовляється постачати артснаряди США, щоби поповнити запаси, передані Україні, - WSJ
16:39
Швейцарія
Швейцарія має намір продати Німеччині 25 зі своїх 96 списаних танків Leopard, – Bild
16:28
Партнерський матеріал
Історія Хіросіми: як своїм шансом на відродження скористалось місто, знищене ядерною бомбою
16:13
Новини компаній
FAVBET та Міністерство молоді та спорту України підписали меморандум про підтримку доброчесності в українському спорті
16:08
OPINION
Олеся Ісаюк
Бандерівська акула
16:00
На фото: концерт Океан Ельзи
Океан Ельзи випустив кліп на пісню "Я їду додому", присвячений українським саперам
15:59
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Велика Британія відправила Україні насоси, здатні відкачувати 1750 л води за секунду
15:55
Оновлено
ЗСУ, контрнаступ
Сили оборони за тиждень звільнили 7 населених пунктів на Запорізькому напрямку, а в районі Вугледара на Донеччині просунулися до 1 км
15:37
НАТО
США намагаються переконати інші країни підтримати вступ України до НАТО, – CNN
15:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:20
Одесит організував групу шахраїв, яка привласнювала telegram-акаунти українців і викрадала гроші
15:15
санкції проти Росії
ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ, − Bloomberg
15:13
Ексклюзив
Краматорськ, Костянтинівка обстріл
Такого потужного вибуху я ще не бачив: депутат Дружківської міськради про ракетний обстріл Краматорська 14 червня
15:00
погода
На заході знову невелике похолодання, найспекотніше у південній частині: прогноз погоди на 16 червня від Наталки Діденко
14:56
Європарламент
Європарламент погодив приєднання України до Гаазької судової конвенції
14:53
Верес
УПЛ: "Верес" призначив нового головного тренера
14:46
Київ метро
У Києві на 12 станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги
14:42
НАТО
Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО
14:40
Компанії-підписанти Приницпів економічного відновлення України
Укрзалізниця, Укренерго, Ferrexpo підписали спільну угоду з відновлення економіки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV