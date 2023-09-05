Підрив Каховської ГЕС: у Міноборони заявили, що кількість загиблих може бути значно більшою

Про це на брифінгу повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

За його словами, на даний час встановлено, що внаслідок червневих подій загинули 32 людини, постраждали - 28.

Крім цього, ще 39 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Однак ці дані не враховують ймовірні жертви на тимчасово окупованих територіях.

"Понад 68% затопленої території - це окупована територія і скільки там загинуло людей невідомо. Є певна інформація, що багато (загинули, - ред.), бо Росія не займалася евакуацією населення", - наголосив Дудар.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Уряд на засіданні 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.

У серпні в Укргідроенерго зазначили, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а її будівництво триватиме близько шести років.