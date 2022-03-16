Пільги в час війни: нардепка, економістка Ніна Южаніна про зміни до закону про податки
Южаніна зауважила про зміни, які стосуються дрібного бізнесу, підприємців та роботодавців, а також використання касових апаратів
"Передовсім зміни стосуються дрібного бізнесу та підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Підприємці, які належать до 1-ої та 2-ої групи протягом воєнного стану мають право не сплачувати навіть єдиний податок. Стосовно підприємців, які належать до 1-ої, 2-ої та 3-ої групи, а також фермери, ФОПи, які належать до 4-ої групи – вони не сплачують єдиний соціальний внесок за себе", – про це економістка розповіла в етері Espreso.TV.
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Южаніна наголосила щодо роботодавців, які можуть належати до 2-ої та 3-ої групи та юридичних осіб, які належать до 3-ої групи: "Вони можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок і за найнятих осіб, які зараз є на військовій службі", – додала економістка.
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Також Южаніна зауважила щодо змін, які стосуються касових апаратів, реєстраторів розрахункових операцій: "Обов’язкове їх застосування не скасоване, однак на період воєнного стану фінансові санкції до порушників раніше прийнятих змін не застосовуються".
- Нагадаємо, парламент підтримав урядовий проєкт податкової реформи
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