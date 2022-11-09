Пілоти дронів 79-ї ОДШБр знищили близько 30 окупантів і бронетехніку ворога
Пілоти безпілотників Миколаївської бригади ДШВ ліквідували близько 30 військових рашистської армії та вивели з ладу 5 одиниць техніки
Про це інформують Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.
"Пілоти БПЛА 79-ї окремої десантно-штурмової бригади не тільки наводять артилерію на противника, але й самі його успішно знищують. Для цього активно використовують дрони зі спеціальними пристроями", – пише пресслужба.
Повідомляється, що завдяки чітким та вправним діям наших пілотів було знищено близько трьох десятків російських загарбників та до 5 одиниць бронетехніки армії ворога.
"Кожен ворожий солдат повинен розуміти – за те, що він прийшов на нашу землю, смерть чекатиме його скрізь", – сказав командир підрозділу.
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