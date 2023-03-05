Після 10 років перемовин, ООН прийняла історичну угоду про захист Світового океану

Про це повідомляє Greenpeace.

Мета цього Договору - відновити та захистити природу так званого Світового океану.

"Договір підтримує принцип 30×30 – захист 30% Світового океану до 2030 року. Це відкриває шлях до створення територій у Світовому океані, які будуть охоронятися на високому рівні. У тексті все ще є недоліки, і уряди повинні забезпечити, щоб Договір реалізовувався на практиці ефективним і справедливим способом", - йдеться у повідомленні.

ВВС розповідає, що перемовини тривали 38 годин. Загалом же, Договір не могли прийняти більш ніж 10 років, через питання фінансування та прав на риболовлю.

Зазначається, що остання міжнародна угода про захист океану була підписана у в 1982 році - нею була Конвенція ООН з морського права.

"Ця угода заснувала територію під назвою "відкрите море" - міжнародні води, де всі країни мають право ловити рибу, відправляти судна та проводити дослідження - але лише 1,2% цих вод охороняються. Морське життя, що мешкає за межами цих заповідних територій, опинилося під загрозою через зміну клімату, надмірний вилов риби та судноплавство", - пояснює видання.

Міжнародний союз охорони природи зазначає, що майже 10% морських видів наразі під загрозою зникнення.