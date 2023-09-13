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"Після Англії важко протистояти такому супернику": Ярмоленко знайшов виправдання поразці збірної України проти Італії

13 вересня, 2023 середа
16:28
Спорт Андрій Ярмоленко, збірна України

Вінгер і капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловив свою думку, чому національна команда поступилась Італії у матчі відбору Євро-2024

Про це повідомляє офіційний ютуб-канал Української асоціації футболу.

За словами Ярмоленка, після Англії важко протистояти такому супернику, як Італія.

"Звичайно, була важка гра. Думаю, що на фоні того, що ми грали через два дні на третій, важко протистояти такому супернику, як Італія після такої збірної як Англія. Десь, напевно, далась взнаки втома. Результат по грі. У футболі бувають перемоги, бувають поразки. Найголовніше - рухатись далі, робити з цього висновки", - сказав Андрій Ярмоленко.

Водночас капітан збірної України наголосив, що команда не здаватиметься і надалі боротиметься за вихід на Євро-2024

"У нас нічого не закінчилось. Все тільки починається, починається найцікавіше. Тому зробимо висновки, розберемо цю гру і будемо працювати та рухатись далі. Ніхто не здається. Звичайно, могло скластись по різному, але результат на табло. Потрібно змиритися з цим і в майбутніх матчах не припускатись тих помилок, яких ми припустились сьогодні", - сказав Ярмоленко.

У матчі проти Італії (1:2) Андрія Ярмоленка визнали найкращим футболістом матчу. Вінгер забий єдиний м'яч національної команди у цій грі.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.

Турнірна таблиця групи збірної України після 6-го туру кваліфікації Євро-2024

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 матчів. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи. 

Турнірна таблиця групи збірної України після 6-го туру кваліфікації Євро-2024

Фото: Flashscore

футбол
Італія
Збірна України
Англія
Андрій Ярмоленко
Євро-2024
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