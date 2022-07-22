Після часткової деокупації Херсонщини почнуться контрнаступальні дії, - боєць ЗСУ Шолтис

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"На Півдні війна набула позиційного характеру і схожа на 2016 рік на Донбасі. Але інтенсивність артилерії є набагато вищою з боку ворогів, до того ж противник досить часто почав застосовувати авіацію. Су активно працюють по південному напрямку і це свідчить про те, що ворог не має достатнього ресурсу до попередньої артпідготовки для наступу по цьому напрямку", - пояснив боєць ЗСУ.



Ігор Шолтис зазначив, що це є певні випади з боку ворога, щоб ЗСУ трималися у тонусі й не передбачалося жодних контрнаступальних дій.



"Але це все ж таки буде відбуватися у найближчому майбутньому після часткової деокупації Херсонської області та можливості прикриття з флангу Запорізького напрямку", - запевнив Шолтис.

19 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що близько тисячі російських військових рушили в напрямку Запоріжжя з Донеччини

21 липня стало відомо, що на Півдні захисники України знищили командний та командно-спостережний пункти росіян і ліквідували 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах

Також директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, що Збройні сили України контролюють ситуацію на полі бою, особливо на Півдні нашої країни

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