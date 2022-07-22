Після часткової деокупації Херсонщини почнуться контрнаступальні дії, - боєць ЗСУ Шолтис
Ігор Шолтис, депутат Львівської міськради, військовослужбовець ЗСУ, зазначив, що активно працює ворожа авіація на південному напрямку, тому що противник не має достатнього ресурсу до попередньої артпідготовки для наступу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На Півдні війна набула позиційного характеру і схожа на 2016 рік на Донбасі. Але інтенсивність артилерії є набагато вищою з боку ворогів, до того ж противник досить часто почав застосовувати авіацію. Су активно працюють по південному напрямку і це свідчить про те, що ворог не має достатнього ресурсу до попередньої артпідготовки для наступу по цьому напрямку", - пояснив боєць ЗСУ.
Ігор Шолтис зазначив, що це є певні випади з боку ворога, щоб ЗСУ трималися у тонусі й не передбачалося жодних контрнаступальних дій.
"Але це все ж таки буде відбуватися у найближчому майбутньому після часткової деокупації Херсонської області та можливості прикриття з флангу Запорізького напрямку", - запевнив Шолтис.
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