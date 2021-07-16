Після Євро-2020 подорожчали одразу 5 футболістів збірної України

Про це повідомляє Transfermarkt.

Зокрема, захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко додав у ціні на 3 млн євро та тепер коштує 28 млн євро. Нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук подорожчав на 2,5 млн - до 17,5 млн євро.

Суттєво зросла ціна центрального захисника "Динамо" Іллю Забарного - з 6 млн євро до 11 млн євро. Голкіпер київського клубу Георгії Бущан тепер коштує вдвічі більше - 7,5 млн євро. А вартість автора переможного голу збірної України у ворота Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020 форварда "Дніпра-1" Артема Довбика зросла на 500 тис. євро і тепер складає 1,5 млн євро.

На чемпіонаті Європи збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-офф та дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

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